США судитимуть екіпаж захопленого російського танкера – Білий дім

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
США судитимуть екіпаж захопленого російського танкера – Білий дім
Лівітт повідомила, що екіпаж судна підлягає судовому переслідуванню за будь-які порушення американського законодавства
скриншот з відео Білого дому

Танкер Bella I був заарештований на підставі ордера, виданого федеральним судом США

Екіпаж танкера Bella I, яке нині називається Marinera, підлягає кримінальному переслідуванню і може постати перед судом у разі необхідності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прессекретарку Білого дому Керолайн Лівітт.

«Щодо судна було видано судовий ордер на арешт, який поширюється і на екіпаж. Це означає, що тепер члени екіпажу підлягають судовому переслідуванню за будь-які відповідні порушення федерального законодавства, і при необхідності вони будуть доставлені до США для проведення такого процесу», – повідомила вона.

За словами Лівітт, танкер Bella I належав до «тіньового флоту» Венесуели і був заарештований на підставі ордера, виданого федеральним судом США. Речниця Білого дому додала, що судно перевозило підсанкційну нафту.

Нагадаємо, Берегова охорона США провела дві операції, унаслідок яких було затримано підсанкційні танкери Bella I та Sophia. Обидва судна востаннє причалювали у Венесуелі або прямували до неї.

Напередодні нафтовий танкер Bella 1, який намагався втекти від Берегової охорони США, офіційно було внесено до державного реєстру суден Російської Федерації. Згідно з даними російського морського реєстру судноплавства, танкер відтепер ходить під державним прапором Росії, а портом його приписки є Сочі.

Також повідомлялося, що Росія розгорнула підводний човен та інші військово-морські судна для супроводу нафтового танкера Bella 1, який США намагалися затримати поблизу берегів Венесуели.

Раніше «Главком» повідомляв, що уряд Росії направив офіційну дипломатичну ноту з проханням до США припинити переслідування нафтового танкера Bella 1, який прямував до Венесуели та втікає від берегової охорони в Атлантичному океані.

