Головна Світ Політика
search button user button menu button

Російський депутат назвав захоплення танкера США «відвертим піратством»

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Російський депутат назвав захоплення танкера США «відвертим піратством»
Росія різко розкритикувала дії США після того, як американські військові захопили нафтовий танкер Marinera (колишній Bella 1) під російським прапором в Атлантичному океані поблиз
фото: Reuters

МЗС Росії вимагає від США гуманного поводження з російським екіпажем та їхнього негайного повернення

Росія різко розкритикувала дії США після того, як американські військові захопили нафтовий танкер Marinera (колишній Bella 1) під російським прапором в Атлантичному океані поблизу Ісландії, пише «Главком».

Міністерство транспорту РФ заявило, що звʼязок із судном було втрачено після того, як на нього висадилися сили ВМС США в межах операції з блокування експорту венесуельської нафти. Москва наголосила, що дії Вашингтона порушують Конвенцію ООН з морського права, яка гарантує свободу судноплавства у відкритому морі.

Депутат правлячої партії «Єдина Росія» Андрій Клішас назвав операцію США «відвертим піратством», пов’язавши її з недавнім усуненням президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

МЗС Росії вимагає від США гуманного поводження з російським екіпажем та їхнього негайного повернення. За даними Reuters, операцію проводили Берегова охорона США та американські військові, при цьому поблизу перебували і російські військові кораблі, однак прямого зіткнення не зафіксовано.

Нагадаємо, Берегова охорона США провела дві операції, унаслідок яких було затримано підсанкційні танкери Bella I та Sophia. Обидва судна востаннє причалювали у Венесуелі або прямували до неї.

Напередодні нафтовий танкер Bella 1, який намагався втекти від Берегової охорони США, офіційно було внесено до державного реєстру суден Російської Федерації. Згідно з даними російського морського реєстру судноплавства, танкер відтепер ходить під державним прапором Росії, а портом його приписки є Сочі.

За повідомленням Білого дому, екіпаж танкера Bella I, яке нині називається Marinera, підлягає кримінальному переслідуванню і може постати перед судом у разі необхідності.

Читайте також:

Теги: нафта росія США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Світ трьох центрів сили і місце України
Місце України у новій реальності
4 сiчня, 22:22
Чи стане Трамп загрозою для власної країни?
Трамп не зупинить розпад путінської імперії, але може зруйнувати США
15 грудня, 2025, 17:22
Поліція біля кампусу Університету штату Кентуккі у Франкфорті
У США сталася стрілянина в студентському гуртожитку: є загиблий
10 грудня, 2025, 02:32
Президент заявив, що робота над 20 пунктами мирного документа майже завершена
Зеленський анонсував переговори з американцями: деталі
10 грудня, 2025, 16:31
Трамп ігнорує позицію Європи щодо України та просуває власний мирний план
Європа втратила вплив на Трампа щодо України – Time
11 грудня, 2025, 10:02
Чи готова Росія до компромісу? Зеленський дав свій прогноз
Чи готова Росія до компромісу? Зеленський дав свій прогноз
14 грудня, 2025, 12:38
Сполучені Штати здійснили масштабне переміщення авіації та спецпідрозділів до Карибського басейну
США перекидають елітні спецпідрозділи та авіацію ближче до Венесуели – WSJ
24 грудня, 2025, 03:56
СБУ атакувала ключовий арсенал та нафтобазу в РФ
СБУ уразила арсенал боєприпасів у Костромській області та нафтобазу в Липецькій області
6 сiчня, 14:18
Очільник Кремля спробував заспокоїти російську аудиторію традиційними мантрами про те, що війна нібито йде за сценарієм Москви
Путін погрожує продовжувати війну, якщо Україна не пристане на його умови
27 грудня, 2025, 21:43

Політика

Рубіо: США мають триетапний план для Венесуели
Рубіо: США мають триетапний план для Венесуели
Російський депутат назвав захоплення танкера США «відвертим піратством»
Російський депутат назвав захоплення танкера США «відвертим піратством»
Урсула фон дер Ляєн: Безпека України – це безпека Європи
Урсула фон дер Ляєн: Безпека України – це безпека Європи
США судитимуть екіпаж захопленого російського танкера – Білий дім
США судитимуть екіпаж захопленого російського танкера – Білий дім
У Москві загорівся завод, який виготовляє авіаційні двигуни (відео)
У Москві загорівся завод, який виготовляє авіаційні двигуни (відео)
Британія допомогла США захопити танкер під російським прапором
Британія допомогла США захопити танкер під російським прапором

Новини

Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua