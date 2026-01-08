Російський депутат назвав захоплення танкера США «відвертим піратством»

Росія різко розкритикувала дії США після того, як американські військові захопили нафтовий танкер Marinera (колишній Bella 1) під російським прапором в Атлантичному океані поблиз

МЗС Росії вимагає від США гуманного поводження з російським екіпажем та їхнього негайного повернення

Міністерство транспорту РФ заявило, що звʼязок із судном було втрачено після того, як на нього висадилися сили ВМС США в межах операції з блокування експорту венесуельської нафти. Москва наголосила, що дії Вашингтона порушують Конвенцію ООН з морського права, яка гарантує свободу судноплавства у відкритому морі.

Депутат правлячої партії «Єдина Росія» Андрій Клішас назвав операцію США «відвертим піратством», пов’язавши її з недавнім усуненням президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

МЗС Росії вимагає від США гуманного поводження з російським екіпажем та їхнього негайного повернення. За даними Reuters, операцію проводили Берегова охорона США та американські військові, при цьому поблизу перебували і російські військові кораблі, однак прямого зіткнення не зафіксовано.

Нагадаємо, Берегова охорона США провела дві операції, унаслідок яких було затримано підсанкційні танкери Bella I та Sophia. Обидва судна востаннє причалювали у Венесуелі або прямували до неї.

Напередодні нафтовий танкер Bella 1, який намагався втекти від Берегової охорони США, офіційно було внесено до державного реєстру суден Російської Федерації. Згідно з даними російського морського реєстру судноплавства, танкер відтепер ходить під державним прапором Росії, а портом його приписки є Сочі.

За повідомленням Білого дому, екіпаж танкера Bella I, яке нині називається Marinera, підлягає кримінальному переслідуванню і може постати перед судом у разі необхідності.