Сили оборони відкинули росіян в Донецькій області

Російська терористична армія має просування на фронті

Українська армія відкинула окупантів поблизу Кучерового Яру та Нового Шахового у Донецькій області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків ресурсу DeepState.

Однак російська терористична армія просунулася поблизу Звірового Донецької області та Степової Новосілки Харківської області.

Нагадаємо, російські війська на Сумщині та Харківщині виснажені і не можуть вести наступ. Про це президент Володимир Зеленський розповів на закритій зустрічі, де був присутній «Главком». Зеленський повідомив, що на Сумщині російські війська вже втратили боєздатність.

Як повідомлялося, російські війська зосередили основні сили на Донеччині, зокрема у Покровську, намагаючись прорвати оборону України. За словами президента Зеленського, бої там тривають, і українські військові активно відбивають атаки противника.