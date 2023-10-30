Саакашвілі заявляє, що до Грузії проникла диверсійна група росіян
Експрезидент Грузії підключився до судового процесу по відеозв'язку з клініки «Вівамеді»
До Грузії проникла «диверсійна група росіян». Про це заявив ув'язнений колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі
по відеозв'язку на судовому процесі у справі про розтрату бюджетних коштів, передає «Ехо Кавказу».
«За моєю інформацією, диверсійна група росіян проникла на територію Грузії. Вона має погані наміри. Вони озброєні, ними управляє головне управління російської армії. У цій ситуації нам потрібна координація з нашими західними партнерами та громадянським суспільством. Як ніколи потрібна координація з нашим народом», – сказав Саакашвілі, не вдаючись до деталей.
У Тбіліському міському суді відбувається судовий процес обвинувачених у розтраті бюджетних коштів у великому розмірі групою осіб – колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі та колишнього голови Спеціальної служби державної охорони Теймураза Джанашія.
Зазначається, що експрезидент Грузії підключився до процесу по відеозв'язку з клініки «Вівамеді». Проте суддя Бадрі Кочламазішвілі перервав відеодзвінок, чим викликав невдоволення Саакашвілі та його адвокатів.
Сьогоднішнє засідання продовжуватиметься розглядом доказів захисту. Як заявив перед початком процесу адвокат Саакашвілі Бека Басілая, в якості свідка вони викликали колишнього голову Спеціальної служби державної охорони Темура Мгебришвілі.
Раніше колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі прогнозує швидку зміну влади в країні і пропонує владі сісти за стіл переговорів з опозицією та мирно передати їй владу.
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