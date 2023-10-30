Саакашвілі заявляє, що до Грузії проникла диверсійна група росіян

Експрезидент Грузії підключився до судового процесу по відеозв'язку з клініки «Вівамеді»

До Грузії проникла «диверсійна група росіян». Про це заявив ув'язнений колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі

по відеозв'язку на судовому процесі у справі про розтрату бюджетних коштів, передає «Ехо Кавказу».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«За моєю інформацією, диверсійна група росіян проникла на територію Грузії. Вона має погані наміри. Вони озброєні, ними управляє головне управління російської армії. У цій ситуації нам потрібна координація з нашими західними партнерами та громадянським суспільством. Як ніколи потрібна координація з нашим народом», – сказав Саакашвілі, не вдаючись до деталей.

У Тбіліському міському суді відбувається судовий процес обвинувачених у розтраті бюджетних коштів у великому розмірі групою осіб – колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі та колишнього голови Спеціальної служби державної охорони Теймураза Джанашія.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що експрезидент Грузії підключився до процесу по відеозв'язку з клініки «Вівамеді». Проте суддя Бадрі Кочламазішвілі перервав відеодзвінок, чим викликав невдоволення Саакашвілі та його адвокатів.

Сьогоднішнє засідання продовжуватиметься розглядом доказів захисту. Як заявив перед початком процесу адвокат Саакашвілі Бека Басілая, в якості свідка вони викликали колишнього голову Спеціальної служби державної охорони Темура Мгебришвілі.

Раніше колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі прогнозує швидку зміну влади в країні і пропонує владі сісти за стіл переговорів з опозицією та мирно передати їй владу.