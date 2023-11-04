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Військовий отримав 15 років ув’язнення за коригування російських ударів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Військовий отримав 15 років ув’язнення за коригування російських ударів
Суд призначив зраднику 15 років ув’язнення з конфіскацією майна
фото: СБУ

Чоловік коригував удари РФ та встановлював локації підрозділів ЗСУ поблизу річки Дніпро

До 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудили військового, який наводив російські «Гради» на Нікополь. Про це повідомляє СБУ.

«Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один агент ФСБ. Він коригував ракетно-артилерійські та дронові удари РФ по прифронтовій території на півдні Дніпропетровщини», – йдеться в повідомленні.

Саме за координатами чоловіка агресор намагався знищити портову інфраструктуру Нікополя та місцеві судноплавні засоби. Крім того, серед основних завдань, які йому ставив ворог, було встановлення локацій підрозділів ЗСУ поблизу акваторії річки Дніпро.

Військові контррозвідники СБУ вчасно викрили зловмисника. Це дозволило провести комплексні заходи для убезпечення Сил оборони від обстрілів з російських «Градів», ствольної артилерії та дронів-камікадзе.

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фото: СБУ

За матеріалами української спецслужби, суд призначив зраднику 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Ворожим поплічником виявився військовослужбовець, який проходив службу в одній з військових частин ЗСУ.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії його дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ.

До «уваги» агресора військовий потрапив через свою матір, яка проживає у тимчасово окупованому Енергодарі й контактує із російською спецслужбою.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, Департамент внутрішньої безпеки поліції встановив колишнього офіцера-розвідника, який працював на Росію.

Теги: військові зрада ворог

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