«Російський літак, йди на***». Грузини протестують проти відновлення авіасполучення із Росією

Як стверджують учасники акції, вони хочуть показати, що усьому світі та Росії, що цей «літак не зустрічають оплесками»

У Грузії у п’ятницю, 19 травня, влаштували акцію протесту через відновлення авіасполучення з Росією. Про це повідомляють «Ехо Кавказу» та «Новини Грузії».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Грузини знову вийшли на протест під закликом «Російський повітряний корабель, іди за кораблем!». Таким гаслом вони зустрічають перший борт, який летить із Москви до Тбілісі. Акція проти поновлення прямого авіасполучення між країнами проходить на площі Першої республіки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Першим рейсом із Москви до Тбілісі прилетіла делегація прокремлівських політиків і громадських діячів, уточнює «Ехо Кавказу».

У самому аеропорту чергує поліція. Відомо, що поліцейські вже затримали кількох опозиційних активістів на акції біля тбіліського аеропорту.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми не маємо нічого проти пасажирів, це не наша справа, кому і куди летіти, але ми покажемо Росії і всьому світу, що цей літак не зустрічають з оплесками», – заявляла лідер партії «Дроа» Елене Хоштарія.

Нагадаємо, що сьогодні о 12:20 за київським часом в Тбілісі приземлився перший за чотири роки літак із Москви. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала цей рейс «небажаним». Перед прильотом літака до Тбілісі закрили зал очікування аеропорту імені Шота Руставелі, будівлю оточили поліцейські. На питання про причини закриття поліцейські не відповіли.

Президент Росії Володимир Путін 10 травня своїми указами скасував візовий режим для громадян Грузії, а також заборону для російських авіакомпаній на польоти до Грузії.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що це – «чергова російська провокація». Мешканці Грузії протестували проти подарунків Путіна.

Зазначимо, що пряме авіасполучення між Грузією та Росією неодноразово призупинялося. Уперше – у жовтні 2006 року. Тоді російська влада назвала це відповіддю на «антиросійський курс» Грузії. Домовленість про відновлення авіасполучення досягли у лютому 2008 року, а вже через кілька місяців, у серпні, розпочалася російсько-грузинська війна. У результаті Грузія втратила контроль над частинами Абхазії та колишньої Південно-Осетинської автономної республіки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У квітні 2015 року Росія та Грузія повністю відновили регулярне авіасполучення. Російські авіакомпанії отримали можливість здійснювати рейси до Тбілісі, Батумі та Кутаїсі. Однак у червні 2019 року Путін своїм указом нібито через антиросійські протести у Грузії знову скасував пряме авіасполучення.