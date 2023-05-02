Намагались вивезти до Ірану двигуни для військових літаків. СБУ викрила підприємців із Дніпра

Двигуни, які намагались нелегально вивезти за кордон, були викрадені під час ліквідації одного з держпідприємств

Служба безпеки України запобігла спробі незаконного вивезення до Ірану авіаційних комплектуючих, що підлягають державному експортному контролю. Про це повідомляє пресцентр відомства.

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«У ході комплексних заходів у Дніпрі викрито двох підприємців, які намагалися нелегально переправити до Ірану два турбореактивні авіадвигуни Д-36 для продажу», – йдеться в повідомленні.

Встановлено, що українську продукцію фігуранти планували реалізувати іноземцям за $400 тис.

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«Замовники» планували використати відповідне високотехнологічне обладнання на військово-транспортних літаках АН-74. Для маскування злочинної діяльності зловмисники хотіли вивезти авіадвигуни з України під виглядом комплектуючих для магістральних газогонів. Для цього вносили недостовірні відомості до товарно-транспортних декларацій.

Втім, співробітники СБУ своєчасно викрили оборудку і заблокували її.

За даними слідства, організаторами «схеми» є двоє власників дніпровської компанії, яка спеціалізується на вантажних перевезеннях до країн Близького Сходу і Африки. Двигуни, які вони намагались нелегально вивезти за кордон, раніше були викрадені під час ліквідації одного з держпідприємств.

«Ділки планували зробити «косметичний» ремонт цих агрегатів і виготовити на них підроблені документи для подальшого продажу. Зловмисники зберігали авіапродукцію в ангарі на території підприємства. Саме там її виявили правоохоронці при обшуках за місцем роботи фігурантів», – зазначають в СБУ.

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Наразі двигуни вилучено для проведення експертиз. Після цього буде вирішено питання щодо їх передачі на потреби оборонно-промислового комплексу України.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Раніше СБУ заявила про розкриття схеми фінансування «ДНР» на понад 50 млн грн.