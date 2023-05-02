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Намагались вивезти до Ірану двигуни для військових літаків. СБУ викрила підприємців із Дніпра

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Намагались вивезти до Ірану двигуни для військових літаків. СБУ викрила підприємців із Дніпра
Наразі двигуни вилучено для проведення експертиз
фото: СБУ

Двигуни, які намагались нелегально вивезти за кордон, були викрадені під час ліквідації одного з держпідприємств

Служба безпеки України запобігла спробі незаконного вивезення до Ірану авіаційних комплектуючих, що підлягають державному експортному контролю. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«У ході комплексних заходів у Дніпрі викрито двох підприємців, які намагалися нелегально переправити до Ірану два турбореактивні авіадвигуни Д-36 для продажу», – йдеться в повідомленні.

Встановлено, що українську продукцію фігуранти планували реалізувати іноземцям за $400 тис.

«Замовники» планували використати відповідне високотехнологічне обладнання на військово-транспортних літаках АН-74. Для маскування злочинної діяльності зловмисники хотіли вивезти авіадвигуни з України під виглядом комплектуючих для магістральних газогонів. Для цього вносили недостовірні відомості до товарно-транспортних декларацій.

Намагались вивезти до Ірану двигуни для військових літаків. СБУ викрила підприємців із Дніпра фото 1

Втім, співробітники СБУ своєчасно викрили оборудку і заблокували її.

За даними слідства, організаторами «схеми» є двоє власників дніпровської компанії, яка спеціалізується на вантажних перевезеннях до країн Близького Сходу і Африки. Двигуни, які вони намагались нелегально вивезти за кордон, раніше були викрадені під час ліквідації одного з держпідприємств.

«Ділки планували зробити «косметичний» ремонт цих агрегатів і виготовити на них підроблені документи для подальшого продажу. Зловмисники зберігали авіапродукцію в ангарі на території підприємства. Саме там її виявили правоохоронці при обшуках за місцем роботи фігурантів», – зазначають в СБУ.

Наразі двигуни вилучено для проведення експертиз. Після цього буде вирішено питання щодо їх передачі на потреби оборонно-промислового комплексу України.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

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Теги: СБУ війна літак Іран

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