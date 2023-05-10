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Безвіз та відновлення авіарейсів. Мешканці Грузії протестують проти подарунків Путіна

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Безвіз та відновлення авіарейсів. Мешканці Грузії протестують проти подарунків Путіна
Протест у Тбілісі
фото: Ехо Кавказу

У Тбілісі триває акція проти відновлення авіасполучення з РФ, яке країна-агресорка заборонила ще у 2019-му

У Тбілісі, столиці Грузії, місцеві протестують проти відновлення прямого авіасполучення з Росією. Про це повідомляє «Ехо Кавказу».

Акція протесту відбувається біля міністерства закордонних справ Грузії.

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Акція протесту в Грузії
фото: Ехо Кавказу

Пряме авіасполучення між Грузією та Росією неодноразово призупинялося. Уперше – у жовтні 2006 року. Тоді російська влада назвала це відповіддю на «антиросійський курс» Грузії.

Домовленість про відновлення авіасполучення досягли у лютому 2008 року, а вже через кілька місяців, у серпні, розпочалася російсько-грузинська війна. У результаті Грузія втратила контроль над частинами Абхазії та колишньої Південно-Осетинської автономної республіки.

У квітні 2015 року Росія та Грузія повністю відновили регулярне авіасполучення. Російські авіакомпанії отримали можливість здійснювати рейси до Тбілісі, Батумі та Кутаїсі.

Однак у червні 2019 року Путін своїм указом нібито через антиросійські протести у Грузії знову скасував пряме авіасполучення.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 10 травня своїми указами скасував візовий режим для громадян Грузії, а також заборону для російських авіакомпаній на польоти до Грузії.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що це – «чергова російська провокація».

«Відновлення прямого авіасполучення та скасування візового режиму з Грузією є неприпустимим, поки Росія продовжує агресію проти України та окупує нашу територію», – зазначила вона.

Зурабішвілі провела брифінг, де заявила, що рішення Путіна спричинить політичну напругу в Грузії, а її країні не потрібні «подарунки від Москви».

Водночас уряд Грузії підтримав рішення диктатора. У МЗС країни заявляють, що Росія у 2019 році в односторонньому режимі запровадила візовий режим для громадян Грузії та заборону на авіасполучення, а нове рішення полегшить життя грузинським громадянам.

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Теги: росія путін Грузія мітинг авіаперевезення

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