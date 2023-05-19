У Тбілісі приземлився перший за чотири роки літак із Москви. Президентка Грузії відреагувала

Російський літак приземлився у Тбілісі о 12:20 за київським часом

В аеропорту в Тбілісі приземлився перший за чотири роки літак із Москви, рейс виконала авіакомпанія «Азимут». Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала цей рейс «небажаним», передають ЗМІ.

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Літак російської авіакомпанії «Азимут», що виконує рейс із Москви, приземлився у Тбіліському міжнародному аеропорту о 13:20 за місцевим часом (12:20 за київським часом). Сьогоднішній рейс «Азимута» в Тбілісі – перший прямий рейс між Росією і Грузією з 2019 року. На борту перебувала делегація осіб, які називають себе посередниками в питанні відновлення авіасполучення. У Тбілісі його готувалася зустріти акція протесту, організована однією з грузинських партій.

Перед прильотом літака до Тбілісі закрили зал очікування аеропорту імені Шота Руставелі, будівлю оточили поліцейські. На питання про причини закриття поліцейські не відповіли. Як пише телеграм-канал Paper Kartuli, до тбіліського аеропорту рухається колона протестувальників проти прямого авіасполучення Грузії та Росії. Також повідомляється, що поліцейські перегородили дорогу до аеропорту.

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Як пише «Новини Грузії», у будівлю аеропорту поліція не пропустила кілька людей з плакатом «Російський літак, йди н**».

«Ми не маємо нічого проти пасажирів, це не наша справа, кому і куди летіти, але ми покажемо Росії і всьому світу, що цей літак не зустрічають з оплесками», – заявляла лідер партії «Дроа» Елене Хоштарія.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 10 травня своїми указами скасував візовий режим для громадян Грузії, а також заборону для російських авіакомпаній на польоти до Грузії.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що це – «чергова російська провокація». Мешканці Грузії протестували проти подарунків Путіна.

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Зазначимо, що пряме авіасполучення між Грузією та Росією неодноразово призупинялося. Уперше – у жовтні 2006 року. Тоді російська влада назвала це відповіддю на «антиросійський курс» Грузії.

Домовленість про відновлення авіасполучення досягли у лютому 2008 року, а вже через кілька місяців, у серпні, розпочалася російсько-грузинська війна. У результаті Грузія втратила контроль над частинами Абхазії та колишньої Південно-Осетинської автономної республіки.

У квітні 2015 року Росія та Грузія повністю відновили регулярне авіасполучення. Російські авіакомпанії отримали можливість здійснювати рейси до Тбілісі, Батумі та Кутаїсі.

Однак у червні 2019 року Путін своїм указом нібито через антиросійські протести у Грузії знову скасував пряме авіасполучення.