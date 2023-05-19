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У Тбілісі приземлився перший за чотири роки літак із Москви. Президентка Грузії відреагувала

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Тбілісі приземлився перший за чотири роки літак із Москви. Президентка Грузії відреагувала
Саломе Зурабішвілі назвала цей рейс «небажаним»
фото з відкритих джерел

Російський літак приземлився у Тбілісі о 12:20 за київським часом

В аеропорту в Тбілісі приземлився перший за чотири роки літак із Москви, рейс виконала авіакомпанія «Азимут». Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала цей рейс «небажаним», передають ЗМІ.

Літак російської авіакомпанії «Азимут», що виконує рейс із Москви, приземлився у Тбіліському міжнародному аеропорту о 13:20 за місцевим часом (12:20 за київським часом). Сьогоднішній рейс «Азимута» в Тбілісі – перший прямий рейс між Росією і Грузією з 2019 року. На борту перебувала делегація осіб, які називають себе посередниками в питанні відновлення авіасполучення. У Тбілісі його готувалася зустріти акція протесту, організована однією з грузинських партій.

Перед прильотом літака до Тбілісі закрили зал очікування аеропорту імені Шота Руставелі, будівлю оточили поліцейські. На питання про причини закриття поліцейські не відповіли. Як пише телеграм-канал Paper Kartuli, до тбіліського аеропорту рухається колона протестувальників проти прямого авіасполучення Грузії та Росії. Також повідомляється, що поліцейські перегородили дорогу до аеропорту.

Як пише «Новини Грузії», у будівлю аеропорту поліція не пропустила кілька людей з плакатом «Російський літак, йди н**».

«Ми не маємо нічого проти пасажирів, це не наша справа, кому і куди летіти, але ми покажемо Росії і всьому світу, що цей літак не зустрічають з оплесками», – заявляла лідер партії «Дроа» Елене Хоштарія.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 10 травня своїми указами скасував візовий режим для громадян Грузії, а також заборону для російських авіакомпаній на польоти до Грузії.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що це – «чергова російська провокація». Мешканці Грузії протестували проти подарунків Путіна.

Зазначимо, що пряме авіасполучення між Грузією та Росією неодноразово призупинялося. Уперше – у жовтні 2006 року. Тоді російська влада назвала це відповіддю на «антиросійський курс» Грузії.

Домовленість про відновлення авіасполучення досягли у лютому 2008 року, а вже через кілька місяців, у серпні, розпочалася російсько-грузинська війна. У результаті Грузія втратила контроль над частинами Абхазії та колишньої Південно-Осетинської автономної республіки.

У квітні 2015 року Росія та Грузія повністю відновили регулярне авіасполучення. Російські авіакомпанії отримали можливість здійснювати рейси до Тбілісі, Батумі та Кутаїсі.

Однак у червні 2019 року Путін своїм указом нібито через антиросійські протести у Грузії знову скасував пряме авіасполучення.

Теги: росія Грузія Саломе Зурабішвілі літак

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