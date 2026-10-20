Росія вдруге за два дні атакувала «Епіцентр» на заході України

РФ завдала нового удару по «Епіцентру» у Дубні

За два дні під російські удари потрапили торговельні центри у двох областях західної України

Російські війська другий день поспіль атакували торговельні об'єкти мережі «Епіцентр» на заході України. У вівторок, 20 жовтня, удару зазнав торговельний центр у Дубні Рівненської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві медіа.

Інформації про масштаби пошкоджень торговельного центру в Дубні та можливих постраждалих наразі немає.

Напередодні, у понеділок, 19 жовтня, російські безпілотники атакували Волинську область. Одним із міст, які опинилися під ударом, став Ковель.

Після вибухів над містом здійнявся дим. Місцеві медіа з посиланням на моніторингові канали повідомляли про влучання одного з безпілотників у торговельний центр «Епіцентр».

За попередніми даними, російський дрон рухався в напрямку Ковеля, після чого в місті пролунали вибухи та з'явилося задимлення. У соціальних мережах також поширювали відео з місця подій. Повідомлялося, що під час атаки російські війська застосували реактивний безпілотник.

Нагадаємо, 18 жовтня російські безпілотники також атакували промислове підприємство в селищі Маневичі Волинської області.

Унаслідок влучання на території підприємства спалахнула масштабна пожежа. Густий дим почав поширюватися в напрямку населеного пункту, через що місцева влада звернулася до жителів із попередженням.