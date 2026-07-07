Найбільший НПЗ Росії в Омську призупинив роботу після атаки дронів – Reuters

Омський НПЗ є найбільшим виробником бензину в Росії. У 2024 році підприємство переробило близько 22 млн тонн нафти

Найбільший у Росії Омський нафтопереробний завод призупинив роботу після атаки українських безпілотників. Про це з посиланням на два джерела в галузі повідомляє Reuters, пише «Главком».

За даними агентства, внаслідок удару було пошкоджено установку первинної переробки нафти CDU-10, яка забезпечує близько 38% виробничих потужностей підприємства. Вона загорілася після влучання дрона.

Крім того, було зупинено ще одну установку – CDU-11, яка забезпечує ще 37% потужностей заводу. За словами співрозмовників Reuters, вона не зазнала прямого ураження, однак через пошкодження інженерних мереж також припинила роботу. Очікується, що її можуть запустити найближчим часом.

Як зазначає Reuters, Омський НПЗ є найбільшим виробником бензину в Росії. У 2024 році підприємство переробило близько 22 млн тонн нафти та випустило 5 млн тонн бензину і 8 млн тонн дизельного пального.

До слова, у мережі з'явилося нове відео одного з моментів атаки на Омський нафтопереробний завод, ураження якого раніше підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.

На оприлюднених кадрах видно, як над територією підприємства пролітають безпілотники, після чого відбуваються влучання по об'єктах заводу. Майже одразу після ударів спалахують потужні осередки займання, а над підприємством здіймаються густі клуби чорного диму.

Омський НПЗ є найбільшим нафтопереробним підприємством Росії. Його виробничі потужності перевищують 21 млн тонн нафти на рік, а продукція заводу використовується, зокрема, для забезпечення потреб російської окупаційної армії.



До слова, після удару по Омському нафтопереробному заводу, який є найбільшим у Росії, в місті почався ажіотаж на автозаправних станціях. Місцеві жителі масово скуповують бензин, а біля АЗС утворилися довгі черги з автомобілів