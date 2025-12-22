Російські генерали, яких було ліквідовано з початку великої війни: досьє на воєнних злочинців

Серед російських генералів є чимало вихідців з українських земель, однак це не заважає їм вбивати українців

За весь час повномасштабного вторгнення РФ в Україну було ліквідовано щонайменше 18 російських генералів. Лише 11 із них підтверджені владою РФ. «Главком» розповість про російських топвійськових, які загинули під час великої війни.

Зміст

Російські генерали, які були ліквідовані у 2025 році

Фаніл Сарваров

Сарваров станом на травень 2024 року був начальником управління оперативної підготовки Збройних сил РФ фото з відкритих джерел

У понеділок, 22 грудня 2025 року, в Москві було ліквідовано начальника управління оперативної підготовки Генерального штабу ЗС РФ генерал-лейтенанта Фаніла Сарварова. У результаті вибуху авто він отримавши несумісні з життям поранення.

Фаніл Сарваров народився 11 березня 1969 року в місті Грем'ячинськ Пермської області. За даними з відкритих джерел, в 1990 році він закінчив Казанське вище танкове командне училище. У 1999 році закінчив Військову академію бронетанкових військ імені маршала Радянського Союзу Р. Я. Малиновського, а у 2008 році закінчив Військову академію Генерального штабу ЗС РФ.

У період між 1992 та 2003 роком Сарваров протягом шести років брав участь у осетинсько-інгуському конфлікті та в чеченській війні. У 2015-2016 роках брав участь у організації проведення інтервенції в Сирію.

Сарваров станом на травень 2024 року був начальником управління оперативної підготовки Збройних сил РФ. Тоді ж указом російського диктатора Володимира Путіна йому було присвоєно військове звання генерал-лейтенанта.

Зауважимо, що начальник управління оперативної підготовки Генштабу ЗС РФ відповідає за планування та координацію військових операцій, розробку планів оборони країни, мобілізаційну підготовку та управління військами, виступаючи ключовим органом у процесі прийняття рішень, забезпечуючи безперервне командування та управління Збройними силами РФ, а також відповідаючи за підготовку командирів і штабів.

Михайло Гудков

Михайло Гудков став заступником командувача ВМФ Росії в березні 2025 року фото з відкритих джерел

У Курській області РФ українські захисники 2 липня 2025 року ліквідували заступника головнокомандувача Військово-морського флоту РФ, генерал-майора Михайла Гудкова. Це внаслідок удару по командному пункту в Коренево.

Михайло Гудков став заступником командувача ВМФ Росії в березні 2025 року. Про його призначення особисто оголосив російський диктатор Володимир Путін під час спілкування з моряками-підводниками атомного підводного крейсера «Архангельськ».

Українська влада раніше звинувачувала бійців 155-ї бригади морської піхоти у воєнних злочинах, у тому числі скоєних у Бучі Київської області. Крім того, в серпні 2024 року та в січні 2025 року військових бригади звинувачували в тому, що вони обезголовили кілька українських військових.

Путін посмертно нагородив Гудкова другою медаллю «Золота Зірка». Іншим указом російський диктатор присвоїв 155-й бригаді морської піхоти найменування «імені двічі Героя Російської Федерації генерал-майора М. Є. Гудкова».

Михайло Гудков став першим у сучасній історії двічі Героєм Росії

Російські генерали ліквідовані за 2024 рік

Ігор Кирилов

Генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова ліквідували 17 грудня 2024 року фото з відкритих джерел

17 грудня 2024 року СБУ ліквідувала генерал-лейтенанта військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ Ігоря Кирилова.

54-річний Ігор Кирилов із 2017 року обіймав посаду начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил РФ. Він брав участь у розробці та прийнятті на озброєння важкої вогнеметної системи ТОС-2 «Тосочка». Також військовий перебував під санкціями через причетність до війни РФ проти України.

Напередодні, 16 грудня, СБУ заочно повідомила про підозру начальнику військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ генерал-лейтенанту Ігорю Кирилову, відповідальному за масове застосування російськими військами забороненої хімічної зброї проти Сил оборони.

Павло Клименко

На Донеччині Павло Клименко організував концтабір для російських військовослужбовців фото з відкритих джерел

7 листопада 2024 року Сили оборони ліквідували на війні генерал-майора Російської Федерації Павла Клименка, який командував п'ятою окремою мотострілецькою бригадою.

Клименко є уродженцем Ставропілля, який до повномасштабного вторгнення в Україну служив в окупованому Криму. Він отримав звання генерал-майора в травні 2024 року. За місяць до цього бійці його бригади закатували в Донецьку до смерті американського пропагандиста Рассела Бентлі.

Також у квітні солдати Клименка катували мобілізованого вчителя музики Володимира Фролова. Фролов мав третю групу інвалідності і хотів демобілізуватися через стан здоров'я. У свідоцтві про смерть було зазначено, що Фролов загинув під час штурму, проте родичі повідомили, що чоловіка довелося ховати в закритій труні, бо тіло було понівечене тортурами.

Згідно з розслідуваннями російських журналістів, Клименко організував концтабір для російських військовослужбовців на території занедбаної Петровської шахти в Донецьку. Там під тортурами військових змушують віддати командирам платню і виплати за поранення, а важкопоранених росіян йти на штурми.

Валерій Солодчук

У 2024 році було ліквідовано генерал-лейтенанта Валерія Солодчука фото: evocation

У листопаді 2024 року, за непідтвердженими даними, в Мар'їно Курської області було ліквідовано генерал-лейтенанта Валерія Солодчука. У його підземний штаб могла прилетіти ракета Storm Shadow.

Генерал-майор Валерій Солодчук – колишній командир першого армійського корпусу та 12-го Командування резерву Південного військового округу. Брав участь у Першій та Другій чеченських війнах, а також у так званій «контртерористичній операції» в Дагестані. Раніше обіймав посаду командира сьомої десантно-штурмової дивізії Повітряно-десантних військ. У 2014–2015 роках брав участь у створенні збройних формувань сепаратистів на території України.

Російські генерали ліквідовані за 2023 рік

Канамат Боташев

У 2023 році було ліквідовано генерал-майора ВПС Росії у відставці Канамата Боташева фото: dosaafspb.ru

Біля Попасної Луганської області у травні 2023 року було ліквідовано генерал-майора ВПС Росії у відставці Канамата Боташева. Штурмовик Су-25, який він пілотував, був збитий за допомогою ПЗРК «Ігла».

Боташев мав статус льотчика-снайпера та командував полком гвардійської авіабази у Воронежі. Однак у 2012 році його військова кар’єра обірвалася. Боташев у Петрозаводську посадив свого друга за кермо Су-27, хоча не мав до нього допуску. В результаті генерал-майор не справився з керуванням та розбив літак, через що його і відправили у відставку. Боташев воював в Україні у складі ПВК «Вагнер».

Дмитро Ульянов

Генерал Дмитро Ульянов загинув у 2023 році фото: Вікіпедія

У лютому 2023 року ліквідували російського генерала Дмитра Ульянова. З 8 липня 2015 року по 2017 рік Ульянов у званні генерал-майора був командиром 98-мої повітрянодесантної дивізії, після чого пішов у відставку. Проживав у Анапі.

Через деякий час після початку російського вторгнення в Україну добровольцем повернувся до служби у збройних силах РФ. Був призначений командиром мотострілецького полку, сформованого з мобілізованих з Республіки Татарстан.

Сергій Горячев

Російський генерал-майор Сергій Горячев загинув у 2023 році фото з відкритих джерел

У червні 2023 року було ліквідовано російського генерал-майора Сергія Горячева. Він очолював штаб 35-ї загальновійськової армії Росії. Його вбили в результаті ракетного удару по командному пункту російської армії в Запорізькій області.

Сергій Горячев отримав звання генерал-майора вже під час повномасштабної війни Росії проти України. Він був вихідцем із повітряно-десантних військ РФ. За час служби командував російським контингентом у невизнаному Придністров’ї, а також 27-ю окремою мотострілецькою бригадою і 201-ю військовою базою в Таджикистані.

Зокрема, Горячев був начальником навчального центру ЗС РФ у Хабаровську. За понад рік повномасштабної війни з Україною Горячева підвищили від командира 5-ї окремої танкової бригади російської окупаційної армії до заступника командувача 35-ї загальновійськової армії східного військового округу сухопутних військ РФ.

Горячев був внесений до бази «Миротворець» як російський воєнний злочинець. У 2014-2017 роках він служив у складі угруповання російських окупаційних військ на Донбасі.

Олег Цоков

У 2023 році було ліквідовано російського генерал-лейтенанта Олега Цокова фото з відкритих джерел

У липні 2023 року у районі Бердянська було ліквідовано російського генерал-лейтенанта Олега Цокова. Він з серпня 2022 року був командиром 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії МО РФ.

Окрім повномасштабного вторгнення в Україну, брав учасні у двох чеченських війнах і війні в Сирії. Також Цоков брав участь в окупації Росією Кримського півострова, за що отримав так звану медаль «За повернення Криму».

Серед нагород росіянина – орден Жукова, три ордени мужності, орден «За військові заслуги» та значний перелік медалей, у тому числі за вбивства сирійців.

Володимир Завадський

Генерала Завадського було ліквідовано в Україні у 2023 році фото з відкритих джерел

Наприкінці листопада 2023 року було ліквідовано генерал-майора Володимира Завадського, заступника командувача 14-го армійського корпусу Росії.

За даними OSINT-аналітиків InformNapalm, Володимир Завадський був командувачем Таманської дивізії. Його називали обличчям російської пропаганди, адже портрет генерала використали для реклами військової служби за контрактом.

Російські генерали ліквідовані за 2022 рік

Андрій Суховецький

47-річний Андрій Суховецький був призначений заступником командувача армією РФ восени 2021 року фото з відкритих джерел

28 лютого 2022 року під Маріуполем було ліквідовано заступника командувача 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу Росії, генерал-майора Андрія Суховецького.

47-річний Андрій Суховецький був призначений заступником командувача армією РФ восени 2021 року. До цього три роки командував 7-ю десантно-штурмовою дивізією в Новоросійську. Брав участь у бойових діях на Північному Кавказі, в Абхазії, Сирії. Андрій Суховецький отримав нагороду за участь в анексії Росією Криму.

Олег Мітяєв

Генерал-майора Олег Мітяєв славився своїм жорстоким поводженням щодо цивільних фото з відкритих джерел

У середині березня 2022 року, батальйон «Азов» ліквідував командувача 150-ї мотострілецької дивізії РФ генерал-майора Олега Мітяєва. До вторгнення в Україну він був заступником командувача російського угрупування у Сирії.

Генерал-майор прославився жорстоким поводженням із місцевим населенням. Також він намагався взяти Маріуполь, відправляючи на бої малі групи солдатів, які майже всі знищуються.

Віталій Герасимов

Під час боїв поблизу Харкова у 2022 році було ліквідовано Віталія Герасимова фото з відкритих джерел

У березні 2022 року було ліквідовано Віталія Герасимова – російського воєначальника, генерал-майора, начальника штабу і першого заступника командувача 41 армії Центрального військового округу Росії. Це сталося під Харковом.

Віталій Герасимов брав участь у другій чеченській війні та російській військовій операції в Сирії. Отримав медаль «за повернення Криму».

Яков Резанцев

У 2022 році було ліквідовано командувача 49-ї армії РФ генерала Якова Резанцева фото: haqqin.az

25 березня 2022 року в Чорнобаївці Херсонської області внаслідок удару по командному пункту було вбито командувача 49-ї загальновійськової армії Росії генерал-лейтенанта Якова Резанцева. Він також брав участь у російській операції в Сирії.

5 лютого 2024 року СБУ повідомила про заочну підозру вже ліківідованому Резанцеву, який командував спробами захоплення Херсонщини.

Володимир Фролов

Генерал-майор Володимир Фролов загинув у 2022 році фото: Вікіпедія

У березні 2022 року загинув заступник командувача 8-ї гвардійської армії Росії генерал-майор Володимир Фролов. Підрозділи 8-ої армії діяли на Півдні України, зокрема поблизу Миколаєва, а штаб угрупування знаходився у Чорнобаївці.

Володимир Фролов отримав звання «Герой РФ» у 2023 році, посмертно.

Андрій Колесніков

У 2022 році було ліквідовано генерал-майора Андрія Колеснікова фото з відкритих джерел

У березні 2022 року загинув командувач 29-ї загальновійськової армії Росії генерал-майор Андрій Колесніков.

Командувачем загальновійськового об'єднання (29-ї армії) СВО у Забайкальському краї його було призначено у грудні 2021 року. До цього Колесніков виконував обов’язки начальника штабу загальновійськової армії, дислокованої у Московській області.

Андрій Симонов

У Харківській області було ліквідовано генерала Андрія Симонова фото з відкритих джерел

У квітні 2022 року внаслідок удару по командному пункту окупантів біля Ізюму Харківської області загинув російський генерал-майор Андрій Симонов.

У 2010 році Симонов був призначений на посаду начальника служби РЕБ Західного військового округу РФ. З серпня 2014 року перебував на посаді заступника начальника військ РЕБ ЗС РФ.

Роман Кутузов

Генерал-майор Роман Кутузов загинув у 2022 році фото з відкритих джерел

У Луганській області, у селищі Миколаївка, у червні 2022 року загинув генерал-майор Роман Кутузов.

У 2022 році під час повномасштабного російського вторгнення в Україну Кутузов командував 1-м армійським корпусом окупаційних військ у Донецьку. Він став четвертим російським генералом, загибель якого під час війни в Україні було офіційно визнано російськими ЗМІ.

Нагадаємо, що серед російських генералів, які воюють проти України, є чимало вихідців з українських земель, однак це не заважає їм воювати проти українців. Зокрема, уродженець Чугуєва Харківської області Олег Маковецький є командувачем 6-ї армії Військово-повітряних сил та протиповітряної оборони Західного військового округу РФ. Він керує російською авіацією, яка обстрілює українські міста, зокрема і його рідне місто Чугуїв.