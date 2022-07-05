Volvo скорочує співробітників у Росії

Скорочення персоналу у підрозділах Volvo Group у Росії пройде протягом цього року

Компанія вимушена звільнити працівників через простій заводу

Автовиробник Volvo Group проведе скорочення співробітників у РФ протягом року – компанія виробляла вантажівки на заводі у Калузі, який зараз перебуває у простої.

Про це пишуть російські медіа з посиланням на російський офіс Volvo Group.

Зазначається, що завод з випуску вантажівок Volvo Trucks у Калузі зараз простоює, але компанія не приймала рішення про вихід із російського ринку.

У компанії пояснили рішення скоротити персонал адаптацією операційної діяльності Volvo Group у зв'язку з ринковими умовами, що змінилися в Росії. Скорочення персоналу у підрозділах Volvo Group у Росії пройде протягом цього року, зараз російський офіс визначає його масштаби.

Завод у Калузі, як і раніше, буде перебувати в режимі припинення роботи.

«Поки що рано говорити, що буде далі з виробничими майданчиками Volvo Group у Росії. Компанія не ухвалювала рішення про вихід з ринку», – заявили в російському офісі.

Нагадаємо, Японія затвердила новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі.

Нагадаємо, Procter & Gamble не буде працювати в країні-агресорці. Нагадаємо, Adidas призупиняє роботу в РФ «до подальшого повідомлення». Також Nissan іде з РФ і надасть допомогу для України.

Крім того, відомі бренди оголосили Росії бойкот: список. Rolex і Universal Music зупиняють роботу в Росії. А ще Coca-Cola і Pepsi теж припиняють роботу на російському ринку.

Крім того, Starbucks теж іде з Росії. Як відомо, Ferrari йде з російського ринку і пожертвує 1 млн євро Україні.

Читайте також: