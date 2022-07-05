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    Політика

    Volvo скорочує співробітників у Росії

    Скорочення персоналу у підрозділах Volvo Group у Росії пройде протягом цього року - Volvo скорочує співробітників у Росії
    Скорочення персоналу у підрозділах Volvo Group у Росії пройде протягом цього року

    Компанія вимушена звільнити працівників через простій заводу

    Автовиробник Volvo Group проведе скорочення співробітників у РФ протягом року – компанія виробляла вантажівки на заводі у Калузі, який зараз перебуває у простої.

    Про це пишуть російські медіа з посиланням на російський офіс Volvo Group.

    Зазначається, що завод з випуску вантажівок Volvo Trucks у Калузі зараз простоює, але компанія не приймала рішення про вихід із російського ринку.

    У компанії пояснили рішення скоротити персонал адаптацією операційної діяльності Volvo Group у зв'язку з ринковими умовами, що змінилися в Росії. Скорочення персоналу у підрозділах Volvo Group у Росії пройде протягом цього року, зараз російський офіс визначає його масштаби.

    Завод у Калузі, як і раніше, буде перебувати в режимі припинення роботи.

    «Поки що рано говорити, що буде далі з виробничими майданчиками Volvo Group у Росії. Компанія не ухвалювала рішення про вихід з ринку», – заявили в російському офісі.

    Нагадаємо, Японія затвердила новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі.

    Нагадаємо, Procter & Gamble не буде працювати в країні-агресорці. Нагадаємо, Adidas призупиняє роботу в РФ «до подальшого повідомлення». Також Nissan іде з РФ і надасть допомогу для України.

    Крім того, відомі бренди оголосили Росії бойкот: список. Rolex і Universal Music зупиняють роботу в Росії. А ще Coca-Cola і Pepsi теж припиняють роботу на російському ринку.

    Крім того, Starbucks теж іде з Росії. Як відомо, Ferrari йде з російського ринку і пожертвує 1 млн євро Україні.

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    Теги: росія окупанти війна вантажівки завод Україна окупація Volvo #stoprussia
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    Volvo скорочує співробітників у Росії