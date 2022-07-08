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    Події в Україні

    ЗСУ розгромили склад боєприпасів рашистів у Новій Каховці

    На знищеній позиції перебувало близько 70 росіян - ЗСУ розгромили склад боєприпасів рашистів у Новій Каховці
    На знищеній позиції перебувало близько 70 росіян
    фото: Генштаб ЗСУ

    За попередніми даними вбиті декілька десятків рашистів

    Збройні сили України атакували склад боєприпасів росіян в окупованій Новій Каховці, за попередніми даними вбиті декілька десятків військових РФ. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у Telegram.

    «Нова Каховка вранці. Попередньо, мінус БК, ППО, та декілька десятків орків поранено/вбито. Інформація уточнюється», – написав Братчук.

    Місцеві ЗМІ пишуть, що після успішного відпрацювання ЗСУ по позиціях росіян на Каховській ГЕС – 44 вбитих вояки.

    Зазначається, що на знищеній позиції перебувало близько 70 росіян, ППО та боєкомплекти.

    Нагадаємо, протягом минулої доби українські захисники знищили 250 рашистів, загалом ліквідовано 36900 загарбників.

    Нагадаємо, триває 135-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ на Слов'янському, Краматорському та Бахмутському напрямках.

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    Теги: росія окупанти війна Одещина Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ розгромили склад боєприпасів рашистів у Новій Каховці