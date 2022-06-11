Росія вивезла з Білорусі частину ракетних комплексів С-400 (відео)

Росія забрала ЗРК С-400 «Тріумф» літаком із Гомеля

У Білорусі 9 червня було зафіксовано пересування двох великих колон з технікою збройних сил Росії та Білорусі трасою М10 з Брестської облості до Гомельської. Про це повідомляє Telegram-канал «Беларускі Гаюн», який моніторить пересування ворожої техніки по території Білорусі та сповіщає про запуски ракет в сторону України.

В одній колоні пересувалися: два ЗРК С-400 «Тріумф», п’ять «Уралів» із причепом, тентований МАЗ, бензовоз та МАЗ із радіостанцією. В іншій, яка рухалася з боку Калінковичів у бік Гомеля, був ЗПРК «Панцир» та два КамАЗи.

Увечері того ж дня колони приїхали до Гомеля і частина техніки висунулась у напрямку Гомельського аеропорту. Тоді ж до аеропорту попрямувала й інша група ЗРК С-400, ймовірно, з аеродрому в Зябрівці, де її замінили ЗРК, перебазовані з Брестської області.

«10 червня в Гомель із РФ прилетів Ан-124-100 ВКС РФ під номером RA-82038 – борт із достатньою вантажопідйомністю, щоб підняти С-400, і саме на ньому з Білорусі вивезли частину цих комплексів, а іншу техніку забрали кілька Іл-76», – повідомляє «Беларускі Гаюн».

Раніше в Мінобороні України повідомили, що російські війська розмістили свою техніку в десяти населених пунктах Білорусі.

А білоруський диктатор Олександр Лукашенко наказав створити «народне ополчення» у кожному населеному пункті.

Лукашенко припустив, що білоруським військам доведеться воювати за Західну Україну, щоб її «не відтягнув Захід».



