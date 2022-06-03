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    Політика

    «Народне ополчення» в Білорусі: Лукашенко хоче, щоб кожне село видало по 50 осіб

    «Народне ополчення» в Білорусі: Лукашенко хоче, щоб кожне село видало по 50 осіб
    фото з відкритих джерел

    Лукашенко вважає, що особи, які будуть входити у «народне ополчення», повинні володіти основною зброєю

    Самопроголошений президент Олександр Лукашенко запропонував, щоб кожне білоруське село виділяло по 50 осіб на створене ним «народне ополчення». Про це повідомляє «Белта».

    Лукашенко вважає, що особи, які будуть входити у «народне ополчення», повинні володіти основною зброєю. Він підкреслив, що «справжній чоловік повинен вміти за необхідності захистити свою сім’ю».

    «І я подумав, що нам про всяк випадок треба при кожній сільській раді мати ось це народне ополчення, групу людей. Їх буде небагато. Може, 50 людей. Але вони теж повинні мати свою зброю десь на складі. Ми їх кличемо на навчання – вони візьмуть свої автомати (переважно автомат, гранатомет, пістолет), щоб могли захистити свій будинок», – заявив Лукашенко.

    Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив про проведення «спецоперації» КДБ в Україні. За його словами, вона полягала у звільненні десятків білорусів, які нібито були в українському полоні.

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    Теги: росія окупанти Олександр Лукашенко війна КДБ навчання Україна окупація #stoprussia
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    «Народне ополчення» в Білорусі: Лукашенко хоче, щоб кожне село видало по 50 осіб