Розробка атомних підводних човнів. Китай жорстко відреагував на співпрацю трьох країн

Китай рішуче виступає проти створення так званого «тристороннього безпекового партнерства» між США, Великою Британією та Австралією

Співпраця у сфері атомних підводних човнів між Австралією, США і Великою Британією може спровокувати гонку озброєнь. Про це заявили в міністерстві оборони Китаю, пише Reuters.

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«Як тільки «скринька Пандори» буде відкрита, регіональний стратегічний баланс буде порушений, регіональна безпека опиниться під серйозною загрозою», – сказав речник міністерства оборони Китаю Тан Кефей.

Цього місяця Сполучені Штати, Австралія і Велика Британія оприлюднили деталі плану надання Австралії атомних підводних човнів з початку 2030-х років для протидії амбіціям Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

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«Китай рішуче виступає проти створення так званого «тристороннього безпекового партнерства» між США, Великою Британією та Австралією. Це вузьке коло, в якому домінує менталітет часів холодної війни, є марним і надзвичайно шкідливим», – наголосив Тан.

Він додав, що така співпраця є продовженням політики ядерного стримування окремих країн, ігровим інструментом для побудови «азіатсько-тихоокеанської версії НАТО» і серйозно впливає на мир та стабільність в регіоні.

Раніше повідомлялося, що Австралія, США і Велика Британія представили багаторічний проект AUKUS. Канберра купуватиме американські військові підводні човни класу Virginia, а Британія і Австралія з часом вироблятимуть і експлуатуватимуть новий клас підводних човнів SSN-AUKUS.

США, Велика Британія і Австралія створили союз в сфері безпеки – AUKUS. Рішення трьох країн є системним і викликано в тому числі прагненням протистояти зростаючому політичному, економічному і військовому впливу КНР.

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Раніше повідомлялося, що лідери США, Австралії та Великої Британії мають намір оприлюднити плани щодо надання Австралії атомних підводних човнів, що є серйозним поштовхом проти амбіцій Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні. Згідно з угодою, Австралія придбає три американські атомні підводні човни класу «Вірджинія» на початку 2030-х років з опцією придбання ще двох, якщо це буде необхідно, повідомили представники США.