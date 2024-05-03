Розвідка США: РФ та Китай можуть співпрацювати у підготовці вторгнення на Тайвань

Відповідна оцінка свідчить про «зростання співпраці у «безмежному» партнерстві» між РФ і КНР в усіх галузях

Американські розвідники мають припущення, що Росія та Китай мають тіснішу співпрацю у військових питаннях, зокрема щодо підготовки до можливого нападу КНР на Тайвань. Про це повідомляє Bloomberg.

«Ми вперше бачимо, як Китай і Росія співпрацюють у відносинах з Тайванем і визнають, що це місце, де Китай точно хоче, щоб Росія співпрацювала з ними, і ми не бачимо причин, чому б вони цього не робили», – розповіла директорка Національної розвідки Авріл Хейнс.

За її словами, відповідна оцінка свідчить про «зростання співпраці у «безмежному» партнерстві» між РФ і КНР в усіх галузях: політичній, військовій, економічній, технологічній.

Також Хейнс відповіла на запитання сенатора-республіканця Майка Раундса щодо посилення російсько-китайської співпраці.

«Звичайно, така можливість є... Питання про те, наскільки це ймовірно, я думаю, залежить від сценарію», – сказала вона.

Водночас директор розвідувального управління міністерства оборони США генерал-лейтенант Джеффрі Круз зазначив, що у відомстві стали «ще більше стурбованими нашими вимогами до спільних сил в середовищі, де Росія і Китай безсумнівно будуть співпрацювати, і ми повинні взяти це до уваги».

Нагадаємо, Уряд Китаю запровадив санкції проти американських виробників військової техніки General Atomics Aeronautical Systems та General Dynamics Land Systems у зв'язку з продажем зброї Тайваню. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ КНР. Там наголосили, що вважають це втручанням у внутрішні справи держави. Обмеження набирають чинності з 11 квітня.

До слова, 3 квітня, поблизу Тайваню стався землетрус магнітудою 7,4 бала. Влада оголосила про загрозу цунамі. Підземні поштовхи також були чітко відчутні в столиці Тайваню Тайбеї, де в кількох частинах міста відбулися відключення електроенергії. Оголошено ризик цунамі через землетрус на японських та філіппінських островах.

За даними місцевих ЗМІ, на півдні Тайваню повалилися кілька будівель і під завалами перебувають люди.