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Аналітики повідомили, на якому напрямку Росія нарощує темпи наступу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Аналітики повідомили, на якому напрямку Росія нарощує темпи наступу
4 квітня російські війська здійснили сильно посилений механізований штурм у напрямку Часового Яру
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Російські війська нещодавно просунулися в інших місцях на північний схід і захід від Бахмута на тлі позиційних боїв у цьому районі

Збройні сили України ускладнюють наступальні операції РФ на Лиманському напрямку. Російські військові просунулися до східної околиці Часового Яру через посилену механізовану атаку. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

4 квітня позиційні бої тривали на лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна, проте підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не відбулося. Російське джерело заявило, що високорозвинені можливості української повітряної розвідки ускладнюють російські наступальні операції на Лиманському напрямі.

Аналітики повідомили, на якому напрямку Росія нарощує темпи наступу фото 1
карта: ISW

4 квітня російські війська здійснили сильно посилений механізований штурм у напрямку Часового Яру (на захід від Бахмута) і просунулися до східної околиці населеного пункту.

На відео з геолокацією, опублікованих 4 квітня, видно, як російські війська проводять посилену механізовану атаку на Часів Яр. Російська механізована колона просувалася ділянкою автодороги Т-0506 (Хромове-Часів Яр) до східної околиці мікрорайону Канал (найсхідніша частина Часового Яру), перш ніж українські війська не дозволили російським військам просунутися далі до Часового Яру.

Аналітики зазначили, що РФ віддає пріоритет наступальним операціям на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках.

Російські війська нещодавно просунулися в інших місцях на північний схід і захід від Бахмута на тлі позиційних боїв у цьому районі.

На відео з геолокацією показується, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Веселого (на північний схід від Бахмута). Також російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Берестового (на північний схід від Бахмута), а також захопили значну частину південної частини Іванівського (на захід від Бахмуту).

Аналітики повідомили, на якому напрямку Росія нарощує темпи наступу фото 2
карта: ISW

4 квітня позиційні бої продовжилися на захід від Авдіївки.

Російські військові блогери заявили, що російські війська просунулися на глибину до 830 метрів на південний схід від Уманського (на захід від Авдіївки) і на глибину до 600 метрів у районі Семенівки (на захід від Авдіївки) Також за їхніми словами 3 і 4 квітня українські сили провели кілька контратак у районі Тоненького (на захід від Авдіївки), Уманського, Водяного (на захід від Авдіївки) та Первомайського.

Представник української бригади, що діє на Авдіївському напрямку, заявив, що російські війська намагаються просуватися в цьому районі, поки дозволяють погодні умови, ймовірно, маючи на увазі наземні умови, які з настанням весни стануть менш сприятливими для механізованого маневру і земля стане бруднішою.

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Теги: війна ЗСУ Україна окупація окупанти росіяни росія

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