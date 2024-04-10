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Порти ЄС перетворились на парковку для електромобілів із Китаю – Fіnancial Times

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Порти ЄС перетворились на парковку для електромобілів із Китаю – Fіnancial Times
У портах Європи накопичилась велика кількість авто китайського виробництва
фото із відкритих джерел

Fіnancial Times: Європейські порти перетворилися на «автомобільні стоянки», оскільки імпорт транспортних засобів з Китаю тільки зростає

Електричні авто з Китаю накопичуються в європейських портах, перетворюючи їх на «автостоянки», оскільки виробники і дистриб'ютори стикаються із уповільненням продажів і логістичними проблемами, включаючи нестачу водіїв вантажних автівок. Про це пише Fіnancial Times.

«Деякі компанії бронюють слоти для доставки, не замовляючи подальше транспортування», – пише видання.

«Автодистриб'ютори все частіше використовують паркінги порту як депо. Замість того, щоб зберігати автомобілі у дилерів, їх зберігають на автомобільному терміналі», – повідомили в порту Антверпен-Брюгге, чий порт у Зебрюгге є найбільш завантаженим портом Європи для імпорту автомобілів. 

У свою чергу представники автопромисловості акцентують увагу на уповільненні продажів китайських авто в Європі, що на їхню думку призводить до перенасичення портів. «Китайські виробники електромобілів використовують порти як автостоянки», – каже один із менеджерів.

У автомобільній галузі говорять, що деякі китайські електричні авто стоять в портах Європи до 18 місяців, у той час як представники портів просять імпортерів надавати докази подальшого транспортування. «Це хаос», – наводить Fіnancial Times слова ще одного співрозмовника.

Fіnancial Times пише, що експорт китайських авто у минулому році виявився на 58% вищим, ніж у 2022-му, що викликало значні зміни на ринку. Як повідомлялось раніше, провідні європейські автовиробники вже відчувають загрозу і обмірковують об'єднання заради протидії китайській загрозі.

До слова, європейські виробники зброї стурбовані залежністю від китайської бавовни, яка використовується в поросі для боєприпасів. Про це повідомляє видання Financial Times.

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Теги: автопром експорт Китай Європа імпорт Латвія автопарк автомобіль авторинок

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Порти ЄС перетворились на парковку для електромобілів із Китаю – Fіnancial Times
Порти ЄС перетворились на парковку для електромобілів із Китаю – Fіnancial Times
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