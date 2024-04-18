Росія скаржиться на масовану атаку, влада доповідає про наслідки

Над Білгородською областю нібито було знищено ракети та 19 реактивних снарядів

Українські сили нібито застосували оперативно-тактичні ракети «Точка-У», реактивну систему залпового вогню RM-70 Vampire

Пресслужба міністерства оборони країни-агресорки заявляє, що Україна нібито вночі на 18 квітня здійснила комбіновану атаку по об’єктах на території РФ. У трьох областях Росії працювала ППО. Йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що українські сили нібито застосували оперативно-тактичні ракети «Точка-У», реактивну систему залпового вогню RM-70 Vampire, безпілотники літакового типу та малорозмірні повітряні кулі.

Над Білгородською областю нібито було знищено: дві ракети, 19 реактивних снарядів, 16 БПЛА і дві кулі. Над Ростовською областю нібито ліквідували три безпілотники. Над Воронезькою областю перехопили один БПЛА та знищили три кулі.

Губернатор В'ячеслав Гладков заявив, що «на підльоті» до Бєлгорода збили 21 повітряну ціль. Він повідомив, що у селищі Разумне відбулося «пряме влучання» у приватний будинок. Внаслідок цього нібито було пошкоджено покрівлю та зруйновано одну зі стін.

«Постраждала жінка – у неї осколкове поранення лівої стопи», – написав Гладков. Він повідомив, що поранену госпіталізували.

Губернатор Ростовській області Василь Голубєв підтвердив знищення трьох БПЛА, але зазначив, що «наслідки на землі уточнюються».

Очільник Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що «український БПЛА» під час падіння пошкодив промислову будівлю.

У місцевому ЗМІ уточнили, що о 21:15 у Воронежі загорівся ангар з пиломатеріалами та верстатами. О 22:00 пожежу загасили, обійшлося без постраждалих.

Гусєв згодом повідомив, що внаслідок падіння безпілотника поранена жінка 1956 року народження.

«Також постраждала невелика пилорама, що належить індивідуальному підприємцю. Пошкодження отримали два приватні домоволодіння», – додав губернатор.

Нагадаємо, увечері, 17 квітня, у російському Білгороді пролунали вибухи. Повідомляється, що працювали системи ППО.

Триває 785-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав чотири ракетних та 57 авіаційних удари, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок, лікарня, готель та інші об’єкти цивільної інфраструктури.