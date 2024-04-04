Путін готується до мобілізації та наступу на Харків? Опозиціонер Яшин розкрив задум диктатора

Опозиціонер переконаний, що мобілізацію Путін оголосить в останню чергу, а доти людей заманюватимуть до армії грошима та пільгами

Диктатор Володимир Путін може оголосити мобілізації та піти у новий наступ на Харків задля того, аби змусити США до діалогу. Про це у себе в Facebook заявив російський політик та опозиціонер Ілля Яшин.

«Гадаю, Путін таки піде на Харків і спробує прорвати фронт. Стратегічно він, звісно, хоче домовитися зі США. Ще у грудні посилав до Вашингтона емісарів, про що повідомляла місцева преса – але говорити з Путіним не хочуть. Потрібний потужний аргумент, щоб змусити опонентів до діалогу. Облога Харкова, у розумінні Кремля, цілком тягне на такий аргумент», – переконаний опозиціонер.

Яшин вважає, що для досягнення своїх цілей Путін може обійтися без проведення мобілізації та просто «купити» людей. З цієї причини Росію, на думку політика, чекає велика хвиля агітації потенційних контрактників.

«Стимули зрозумілі – гроші та пільги. У нас у колонії вже замінили рекламні плакати Міноборони: замість 400 тис. руб. разової виплати, тепер обіцяють 450 тисяч. Якщо набір контрактників провалиться, Путін все ж таки може зважитися на мобілізацію. Але впевнений, що максимально відтягуватиме цей момент», – зазначив Яшин.

Опозиціонер додав, що сотні тисяч нових солдатів призведуть і до створення великих проблем для армії країни-агресорки.

«Де на тлі поточних втрат взяти достатню кількість офіцерів, здатних перетворити охоронців, таксистів та зеків на військові підрозділи? Чи зможе промисловість різко збільшити виробництво амуніції, зброї, техніки та засобів зв'язку, яких і зараз не скрізь вистачає?», – пише він.

Ілля Яшин також наголосив, що обстріли Білгорода для Кремля вкрай болючі. Він додав, що триває вже третій рік повномасштабної війни, а замість «досягнення цілей СВО» бойові дії перекинулися на територію РФ, що дуже підриває авторитет влади.

Нагадаємо, у ніч проти 4 квітня Росія атакувала Харків безпілотниками. Відомо про чотирьох загиблих, троє з них рятувальники. Щонайменше 12 людей травмовано.

Як стало відомо, російська пропаганда розповсюджує серед мешканців Харкова фейкові повідомлення нібито від ДСНС України про можливе оточення Харкова найближчим часом з рекомендаціями залишити місто.