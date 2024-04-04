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Путін готується до мобілізації та наступу на Харків? Опозиціонер Яшин розкрив задум диктатора

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Путін готується до мобілізації та наступу на Харків? Опозиціонер Яшин розкрив задум диктатора
Кремль намагатиметься захопити Харків задля подальшого примусу опонентів до діалогу
фото: ДСНС України у Харківській області/Telegram

Опозиціонер переконаний, що мобілізацію Путін оголосить в останню чергу, а доти людей заманюватимуть до армії грошима та пільгами 

Диктатор Володимир Путін може оголосити мобілізації та піти у новий наступ на Харків задля того, аби змусити США до діалогу. Про це у себе в Facebook заявив російський політик та опозиціонер Ілля Яшин.

«Гадаю, Путін таки піде на Харків і спробує прорвати фронт. Стратегічно він, звісно, хоче домовитися зі США. Ще у грудні посилав до Вашингтона емісарів, про що повідомляла місцева преса – але говорити з Путіним не хочуть. Потрібний потужний аргумент, щоб змусити опонентів до діалогу. Облога Харкова, у розумінні Кремля, цілком тягне на такий аргумент», – переконаний опозиціонер.

Яшин вважає, що для досягнення своїх цілей Путін може обійтися без проведення мобілізації та просто «купити» людей. З цієї причини Росію, на думку політика, чекає велика хвиля агітації потенційних контрактників.

«Стимули зрозумілі – гроші та пільги. У нас у колонії вже замінили рекламні плакати Міноборони: замість 400 тис. руб. разової виплати, тепер обіцяють 450 тисяч. Якщо набір контрактників провалиться, Путін все ж таки може зважитися на мобілізацію. Але впевнений, що максимально відтягуватиме цей момент», – зазначив Яшин.

Опозиціонер додав, що сотні тисяч нових солдатів призведуть і до створення великих проблем для армії країни-агресорки.

«Де на тлі поточних втрат взяти достатню кількість офіцерів, здатних перетворити охоронців, таксистів та зеків на військові підрозділи? Чи зможе промисловість різко збільшити виробництво амуніції, зброї, техніки та засобів зв'язку, яких і зараз не скрізь вистачає?», – пише він.

Ілля Яшин також наголосив, що обстріли Білгорода для Кремля вкрай болючі. Він додав, що триває вже третій рік повномасштабної війни, а замість «досягнення цілей СВО» бойові дії перекинулися на територію РФ, що дуже підриває авторитет влади.

Нагадаємо, у ніч проти 4 квітня Росія атакувала Харків безпілотниками. Відомо про чотирьох загиблих, троє з них рятувальники. Щонайменше 12 людей травмовано.

Як стало відомо, російська пропаганда розповсюджує серед мешканців Харкова фейкові повідомлення нібито від ДСНС України про можливе оточення Харкова найближчим часом з рекомендаціями залишити місто.

Читайте також: Олег Синєгубов: Харків і область є для Кремля пріоритетом
Теги: наступ Харків путін гроші військові пільги фронт росія

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