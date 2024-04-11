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Китай вирішив налякати США санкціями через підтримку Тайваню

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Китай вирішив налякати США санкціями через підтримку Тайваню
Санкції передбачають заморожування активів General Atomics Aeronautical Systems і General Dynamics Land Systems у КНР
фото із відкритих джерел

МЗС КНР: Китай ввів санкції проти компаній із США через продаж зброї Тайваню

Уряд Китаю запровадив санкції проти американських виробників військової техніки General Atomics Aeronautical Systems та General Dynamics Land Systems у зв'язку з продажем зброї Тайваню. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ КНР. Там наголосили, що вважають це втручанням у внутрішні справи держави. Обмеження набирають чинності з 11 квітня.

«Продажі зброї США Тайваню, що продовжуються, серйозно порушують принцип «одного Китаю» і положення трьох китайсько-американських комюніке, вважаються втручанням у внутрішні справи і підривають суверенітет і територіальну цілісність Китаю», – заявили у відомстві.

Санкції передбачають заморожування активів General Atomics Aeronautical Systems і General Dynamics Land Systems у Китаї. Крім того, керівництву компаній заборонили видавати візи та в'їжджати на територію КНР.

Раніше Міністерство закордонних справ Китаю закликало не перекладати на країну відповідальність за співпрацю з Росією. Про це заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін, повідомляє пресслужба міністерства.

«Китай та Росія мають право на нормальну співпрацю. Така співпраця не повинна піддаватися зовнішньому втручанню або обмеженню. Китай не сприйматиме звинувачень і тиску», – сказала речниця.

Мао Нін додала, що в питанні України, Китай «завжди займав об'єктивну та справедливу позицію» і відігравав конструктивну роль в активному просуванні мирних переговорів.

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Теги: росія санкції Китай суверенітет обмеження

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