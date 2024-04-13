США втрачає авторитет у світі. І це погано

Усі дивляться на поведінку США у важливих для Америки регіонах

США послідовно уникають підтримки союзників: не тільки Україну, але й Ізраїль. Китай розраховуватиме та таку саму відсутність реакції і щодо Тайваню.

Axios з посиланням на трьох американських чиновників пише, що Іран передав Вашингтону через посередництво кількох арабських країн попередження: якщо США втрутяться у відповідь Ірану на атаку Ізраїля (в понеділок Ізраїль вдарив бомбами по іранському посольству в Дамаску, було вбито високопоставленого іранського генерала та шість інших іранських військових), то Іран вдарить по американським базах в регіоні. Одночасно Reuters пише, що «США розраховують не втягуватись у війну» через очікуваний всіма удар помсти по Ізраїлю. «Сполучені Штати очікують нападу Ірану на Ізраїль, але такого нападу, який не буде достатньо сильним, щоб втягнути Вашингтон у війну, заявив американський чиновник увечері в четвер. США сказали Ірану, що не беруть участі в авіаударі по високопоставленому іранському військовому командиру в Дамаску.

Білий дім додав, що попередив Іран не використовувати цю атаку як привід для подальшої ескалації в регіоні».

«Очевидно, ми не хочемо, щоб цей конфлікт поширювався» – прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр вчора.

Тобто, по суті «ми тут ні при чому, не бийте нас – бийте Ізраїль, але постарайтесь акуратно, щоб ще можливі були переговори». Насправді це чи не найгірша позиція з можливих.

Адже цілий світ дивиться на поведінку США у важливих для Америки регіонах. І якщо у війні в Україні і навіть у війні в Ґазі США займають дуже відсторонену і боязку позицію, демонстративно уникають диктату з позиції сили і утвердження свого лідерства, то відповідні висновки роблять всі.

У зв'язку з цим, гадаю, і Китай не тягнутиме з питанням повернення Тайваню до 2027-го. Адже якщо США вже й «курка копає» – в сенсі, Іран з 88 млн населення, 40% яких живе за межею бідності... То чого на Білий дім має оглядатись Пекін?