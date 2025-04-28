Лінія фронту станом на 28 квітня. Зведення Генштабу

В Україні триває 1160-й день повномасштабної війни

Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах 80 авіаційних ударів, застосувавши 112 керованих авіаційних бомб, 1103 удари дронами-камікадзе, здійснив 4296 артилерійських обстрілів.

Новини війни в Україні

28 квітня станом на 22:00 відбулося 133 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку

Вісім штурмових дій противника відбулися у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Западного та Малої Шапківки. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Куп'янському напрямку

Противник шість разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій у районі Загризового, Кіндрашівки, Петропавлівки та Нової Кругляківки. Наразі тривають два боєзіткнення.

На Лиманському напрямку

Ворог 16 разів атакував, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Катеринівка, Нове, Колодязі та в напрямку Липового, Зеленої Долини й Нового Миру. Тривають сім боєзіткнень.

На Сіверському напрямку

Наші воїни успішно зупинили три атаки поблизу Івано-Дар’ївки та в бік населених пунктів Григорівка й Верхньокам’янське. Ще три боєзіткнення тривають до цього часу.

На Краматорському напрямку

Сили оборони зупинили сім ворожих спроб просунутися вперед у напрямку Маркового та поблизу Часового Яру й Білої Гори. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Торецькому напрямку

Ворог 13 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку у районах Торецька, Дружби та в бік Диліївки й Дачного. Наразі продовжуються чотири боєзіткнення.

На Покровському напрямку

Агресор здійснив 52 штурмові та наступальні дії у районах населених пунктів Суха Балка, Єлизаветівка, Сухий Яр, Малинівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Новоолександрівка, Надіївка, Троїцьке, Котлярівка, Срібне, Андріївка та в бік Покровська, Старої Миколаївки, Олександрополя, Новопавлівки, Богданівки.

15 боєзіткнень продовжуються дотепер. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Попів, Володимирівка, Полтавка, Нова Полтавка, Малинівка, Козацьке, Гродівка, Новоекономічне, Мирноград, Лисівка, Сухий Яр, Покровськ, Звірове.

На Новопавлівському напрямку

Наші оборонці зупинили 21 атаку противника у районах населених пунктів Привільне, Костянтинопіль, Вільне Поле та в бік Одрадного, Багатиря, Шевченка. Водночас ворог завдав авіаударів по населених пунктах Зелене Поле, Новопіль, Піддубне та Новодарівка.

На Гуляйпільскому напрямку

Авіаційного удару зазнав населений пункт Гуляйполе.

На Курському напрямку

Чотирнадцять бойових зіткнень відбулося сьогодні на Курському напрямку. Протягом доби ворог здійснив 228 артилерійських обстрілів, зокрема один — із застосуванням реактивної системи залпового вогню, завдав 12 авіаційних ударів, скинувши 18 керованих бомб.

Нагадаємо, триває 1160-й день повномасштабної війни в Україні.