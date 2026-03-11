Румунія схвалила розміщення сил США на базі біля кордону України

Вашингтон хоче розмістити літаки-заправники та військових на румунській авіабазі

Вища рада національної оборони Румунії підтримала запит Сполучених Штатів щодо розміщення додаткових військових сил на авіабазі «Міхай Когелничану». Йдеться про використання об’єкта як логістичного вузла на тлі американо-ізраїльської операції проти Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента Румунії Нікушора Дана.

Під час засідання Вищої ради національної оборони країни одним із ключових питань став запит Пентагону щодо використання румунської авіабази «Міхай Когелничану». Вашингтон розглядає цей об’єкт як важливий логістичний центр для підтримки операцій у регіоні Близького Сходу.

Згідно з планами американської сторони, на базі можуть розмістити два літаки-заправники, які використовуватимуться для дозаправки військової авіації у повітрі. Також передбачається встановлення систем супутникового зв’язку та моніторингу.

Крім технічного обладнання, США планують направити на базу від 100 до 300 американських військовослужбовців. Вони відповідатимуть за охорону об’єкта, технічне обслуговування систем та забезпечення роботи авіації.

Президент Румунії підкреслив, що розміщення таких систем має оборонний характер і не передбачає використання безпосереднього озброєння. «Я запевняю румунів, що приводів для занепокоєння немає. Їхня країна перебуває в безпеці», – наголосив Дан після засідання ради нацоборони.

Водночас румунська влада підкреслює, що реалізація плану відбудеться лише після відповідного схвалення парламентом країни. Саме законодавці мають дати остаточний дозвіл на розміщення додаткових американських сил на території держави.

Авіабаза «Міхай Когелничану», розташована неподалік узбережжя Чорного моря, є одним із ключових військових об’єктів НАТО у Румунії. Вона регулярно використовується союзниками для проведення навчань, перекидання військ та логістичної підтримки операцій Альянсу.

Нагадаємо, що НАТО посилило свою систему протиракетної оборони після перехоплення балістичної ракети, запущеної з Ірану в напрямку Туреччини. Після інциденту альянс вирішив підвищити рівень оборонної готовності. Посилені заходи діятимуть доти, доки зберігатиметься загроза нових атак.