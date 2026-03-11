Головна Світ Політика
search button user button menu button

Румунія схвалила розміщення сил США на базі біля кордону України

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Румунія схвалила розміщення сил США на базі біля кордону України
Вища рада національної оборони Румунії схвалила запит США на розміщення додаткових військ на авіабазі «Міхай Когелничану»
фото: presidency.ro

Вашингтон хоче розмістити літаки-заправники та військових на румунській авіабазі

Вища рада національної оборони Румунії підтримала запит Сполучених Штатів щодо розміщення додаткових військових сил на авіабазі «Міхай Когелничану». Йдеться про використання об’єкта як логістичного вузла на тлі американо-ізраїльської операції проти Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента Румунії Нікушора Дана.

Під час засідання Вищої ради національної оборони країни одним із ключових питань став запит Пентагону щодо використання румунської авіабази «Міхай Когелничану». Вашингтон розглядає цей об’єкт як важливий логістичний центр для підтримки операцій у регіоні Близького Сходу.

Згідно з планами американської сторони, на базі можуть розмістити два літаки-заправники, які використовуватимуться для дозаправки військової авіації у повітрі. Також передбачається встановлення систем супутникового зв’язку та моніторингу.

Крім технічного обладнання, США планують направити на базу від 100 до 300 американських військовослужбовців. Вони відповідатимуть за охорону об’єкта, технічне обслуговування систем та забезпечення роботи авіації.

Президент Румунії підкреслив, що розміщення таких систем має оборонний характер і не передбачає використання безпосереднього озброєння. «Я запевняю румунів, що приводів для занепокоєння немає. Їхня країна перебуває в безпеці», – наголосив Дан після засідання ради нацоборони.

Водночас румунська влада підкреслює, що реалізація плану відбудеться лише після відповідного схвалення парламентом країни. Саме законодавці мають дати остаточний дозвіл на розміщення додаткових американських сил на території держави.

Авіабаза «Міхай Когелничану», розташована неподалік узбережжя Чорного моря, є одним із ключових військових об’єктів НАТО у Румунії. Вона регулярно використовується союзниками для проведення навчань, перекидання військ та логістичної підтримки операцій Альянсу.

Нагадаємо, що НАТО посилило свою систему протиракетної оборони після перехоплення балістичної ракети, запущеної з Ірану в напрямку Туреччини. Після інциденту альянс вирішив підвищити рівень оборонної готовності. Посилені заходи діятимуть доти, доки зберігатиметься загроза нових атак.

Читайте також:

Теги: Румунія НАТО авіація Україна війна США Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Колоборант Дмитро Табачник видав чергову байку про школи в Україні
«І лаються, і стогнуть...» Ексміністр Табачник, що перейшов на бік окупантів, розкрив «секрет» ЗСУ
Сьогодні, 15:19
9 березня у Тегерані зібралися люди з прапорами та плакатами Моджтаби Хаменеї, щоб висловити підтримку верховному лідеру Ірану
Новий лідер Ірану став сигналом непокори. Аналіз NYT
Вчора, 02:01
Іран заявив про початок повномасштабної війни
Іран оголосив про новий етап війни
9 березня, 21:33
У кожної важливої військової операції є два життя
Контрнаступ-2023 триває досі. Військові відповіли Залужному
8 березня, 16:26
Трамп вшанував пам'ять шістьох американських солдатів, загиблих від атак Ірану
Трамп вшанував пам'ять шістьох американських солдатів, загиблих від атак Ірану
8 березня, 07:12
Іран оголосив про смерть верховного лідера Алі Хаменеї
Іран оголосив про смерть верховного лідера Алі Хаменеї
1 березня, 03:53
Паніотто вважає, що розмежувати вибори та референдум не зможемо
Соціолог оцінив наслідки поєднання референдуму щодо миру з виборами
19 лютого, 08:44
Нині триває 1457-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 19 лютого 2026 року
19 лютого, 08:20
Завод «Флекстронікс» у Мукачеві є одним із підприємств американської компанії Flex Ltd.
Майже половина американських підприємств в Україні постраждала від обстрілів РФ
17 лютого, 19:48

Політика

Румунія схвалила розміщення сил США на базі біля кордону України
Румунія схвалила розміщення сил США на базі біля кордону України
Сенат США попередив про небезпечний сценарій війни з Іраном
Сенат США попередив про небезпечний сценарій війни з Іраном
Європа запровадила санкції проти іранської верхівки
Європа запровадила санкції проти іранської верхівки
Угорська делегація поїхала до України перевіряти «Дружбу»
Угорська делегація поїхала до України перевіряти «Дружбу»
Війна на Близькому Сході. США можуть втягнути у конфлікт сусіда України
Війна на Близькому Сході. США можуть втягнути у конфлікт сусіда України
У Варшаві активісти яскравим перформансом нагадали Орбану про його місце в Європі (фото)
У Варшаві активісти яскравим перформансом нагадали Орбану про його місце в Європі (фото)

Новини

Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Сьогодні, 15:10
Журнал Forbes оприлюднив список найбагатших людей: серед них семеро українців
Сьогодні, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
Сьогодні, 05:59
Сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
Вчора, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Вчора, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Вчора, 11:10

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua