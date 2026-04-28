Євродепутатка з Румунії, яка погрожувала «переламати ноги» Зеленському, втратила імунітет

Лариса Голуб
Діана Шошоаке відома своїми агресивними антиукраїнськими заявами та скандальною поведінкою в Європарламенті
Європарламент проголосував за зняття імунітету зі скандальної румунської депутатки Діани Шошоаке

Європейський парламент у вівторок, 28 квітня, ухвалив рішення про позбавлення недоторканності румунської депутатки Діани Шошоаке. Це дозволить правоохоронним органам Румунії притягнути її до відповідальності за низкою кримінальних звинувачень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Digi24 та Romania Journal.

Рішення було ухвалене на пленарному засіданні після того, як раніше профільний комітет Європарламенту рекомендував задовольнити клопотання румунської сторони. Більшість євродепутатів підтримали зняття імунітету, що відкриває шлях для процесуальних дій у межах кримінальних справ, порушених проти Шошоаке на батьківщині.

Сама Діана Шошоаке порівняла процес проти себе з репресіями сталінських часів та обурилася тим, що деякі євродепутати, яких вона вважала однодумцями, підтримали рішення. 

«Зараз я збираюся оскаржувати цю ситуацію у суді Євросоюзу, у мене вже готові всі документи. Те, що зараз відбувається у Європарламенті – безпрецедентно», –  заявила Шошоаке. 

Справи проти Діани Шошоаке

Діана Шошоаке підозрюється у скоєнні таких злочинів:

  • чотири злочини незаконного позбавлення волі;
  • чотири злочини публічного пропаганди культу осіб, засуджених за геноцид проти людяності та воєнні злочини, а також публічне пропаганди фашистських, легіонерських, расистських або ксенофобських ідей, концепцій чи доктрин;
  • публічна пропаганда антисемітських ідей, концепцій чи доктрин;
  • заперечення, оскарження, схвалення, виправдання або применшення Голокосту. 

Також у лютому 2025 року Інститут розслідування злочинів комунізму та пам'яті румунських вигнанців подав скаргу до Генеральної прокуратури на Діану Шошоаке за пропаганду культу комуністичного диктатора Ніколае Чаушеску, засудженого за геноцид.

Що відомо про Діану Шошоаке

У березі 2025 року Служба безпеки України заборонила Діані Шошоаке в'їзд в Україну на три роки. Раніше румунська політикиня заявляла, що написала листа російському диктатору Володимиру Путіну, в якому попросила «повернути» Румунії українські території. Вона також закликала відновити дипломатичні та економічні відносини між Румунією та Росією.

У березні 2023 року Шошоаке подавала законопроєкт, у якому пропонувала денонсувати договір про добросусідство та співробітництво Бухареста з Києвом і анексувати території, які вважає «історично» румунськими, а саме: Північну Буковину, Герцу, Буджак (Болград, Ізмаїл), історичну область Мармарош та острів Зміїний.

Крім цього, Шошоаке підтримує війну Росії проти України і ставить під сумнів національний суверенітет і територіальну цілісність України.

Погрози Зеленському

У 2023 році виступ президента України Володимира Зеленського в парламенті Румунії скасували через «депутатів із проросійськими симпатіями». Тоді саме Шошоаке була проти виступу глави української держави, назвавши його нацистом.

19 жовтня 2025 року Шошоаке, виступаючи в Москві на зустрічі з учасниками Міжнародної асоціації Друзі Росії, пригрозила президенту України Володимиру Зеленському.

«Якщо він (Володимир Зеленський – Главком) наважиться прийти в мій парламент, я йому ноги переламаю! Нехай не наважується виступати з промовою в моєму парламенті. Чому я кажу «мій парламент»? Тому що конституція Румунії говорить, що ми, парламентарії, є представниками румунського народу, єдиними, хто може представляти суверенітет румунського народу. Я зобов’язана перед румунами захищати суверенітет і незалежність моєї країни і реагувати на ворогів мого народу», – заявила Шошоаке.

«Главком» писав, що Діану Шошоаке викликали до Генеральної прокуратури у справі, в якій її звинувачують у легіонерській пропаганді. Прокурори хочуть, щоб вона пройшла психіатричне обстеження.

Читайте також

Кого ти обрало, Запоріжжя? Що коять в парламенті друзі Богуслаєва і лобісти бізнесу
Кого ти обрало, Запоріжжя? Що коять в парламенті друзі Богуслаєва і лобісти бізнесу
14 квiтня, 10:05
Гаджети можуть бути необхідними під час навчання, якщо для школярів не встигли надрукувати підручники
Нардеп пропонує заборонити гаджети в школах. Освітня омбудсменка відреагувала
28 березня, 22:38
Новий залізничний маршрут має стати конкурентною альтернативою автобусним перевезенням
Між Україною та Болгарією з'явиться залізничне сполучення
30 березня, 18:29
Вантажівка, яка стала об’єктом нападу
Румунія висунула обвинувачення двом українцям у спробі диверсії
6 квiтня, 20:25
За словами авторів законопроєкту, без обов’язкової ідентифікації громадяни не можуть відрізнити військових ТЦК від шахраїв
Нардепи хочуть одягнути на співробітників ТЦК іменні жетони «для відновлення довіри»
14 квiтня, 13:01
Суд обрав запобіжний захід депутату у вигляді застави
Антикорупційний суд обрав запобіжний захід нардепу Качному
17 квiтня, 15:31
Депутату повідомили про підозру у незаконному збагаченні
Депутат Полтавської міськради приховав статки на 340 млн грн: яке покарання світить (фото)
21 квiтня, 12:05
Лідерка «Батьківщини» категорично відкидає звинувачення та назвала ситуацію політичним переслідуванням
ВАКС залишив чинною підозру Юлії Тимошенко у справі про підкуп нардепів
21 квiтня, 14:20
Аналізуючи минуле, Михайло Бродський констатує, що тодішні лідери змарнували історичний шанс через власну жадібність до ресурсів
Бродський розказав, як президент Ющенко видирав «Нафтогаз» у прем’єрки Тимошенко
25 квiтня, 21:40

Політика

Чехія долучилася до створення спецтрибуналу для Росії
Чехія долучилася до створення спецтрибуналу для Росії
Петер Мадяр пропонує Зеленському зустріч: де і коли вона може відбутися
Петер Мадяр пропонує Зеленському зустріч: де і коли вона може відбутися
Туск розповів, кого звільнила Білорусь в межах обміну вʼязнів з Польщею
Туск розповів, кого звільнила Білорусь в межах обміну вʼязнів з Польщею
Євродепутатка з Румунії, яка погрожувала «переламати ноги» Зеленському, втратила імунітет
Євродепутатка з Румунії, яка погрожувала «переламати ноги» Зеленському, втратила імунітет
Після поразок у Європі Путін почав кадрові чистки: кого торкнулися перестановки
Після поразок у Європі Путін почав кадрові чистки: кого торкнулися перестановки
Каллас закликала країни Південно-Східної Азії не купувати російську нафту
Каллас закликала країни Південно-Східної Азії не купувати російську нафту

Новини

Збірна Німеччини відклала оголошення складу на Чемпіонат світу 2026
Сьогодні, 19:55
Новачок Формули-1 підготував особливий образ до дебюту на батьківщині
Сьогодні, 18:58
Французький актор Жан Рено видав роман про викрадення українських дітей до РФ
Сьогодні, 18:55
Аграрії засіяли 1,7 млн га зернових: п'ять областей-лідерів посівної кампанії
Сьогодні, 17:53
На Дніпропетровщині судитимуть мачуху, яка катувала 10-річну падчерку
Сьогодні, 16:50
«Манчестер Сіті» підтвердив прощання зі ще одним ветераном команди
Сьогодні, 16:27

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
