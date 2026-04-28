Євродепутатка з Румунії, яка погрожувала «переламати ноги» Зеленському, втратила імунітет

Європарламент проголосував за зняття імунітету зі скандальної румунської депутатки Діани Шошоаке

Європейський парламент у вівторок, 28 квітня, ухвалив рішення про позбавлення недоторканності румунської депутатки Діани Шошоаке. Це дозволить правоохоронним органам Румунії притягнути її до відповідальності за низкою кримінальних звинувачень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Digi24 та Romania Journal.

Рішення було ухвалене на пленарному засіданні після того, як раніше профільний комітет Європарламенту рекомендував задовольнити клопотання румунської сторони. Більшість євродепутатів підтримали зняття імунітету, що відкриває шлях для процесуальних дій у межах кримінальних справ, порушених проти Шошоаке на батьківщині.

Сама Діана Шошоаке порівняла процес проти себе з репресіями сталінських часів та обурилася тим, що деякі євродепутати, яких вона вважала однодумцями, підтримали рішення.

«Зараз я збираюся оскаржувати цю ситуацію у суді Євросоюзу, у мене вже готові всі документи. Те, що зараз відбувається у Європарламенті – безпрецедентно», – заявила Шошоаке.

Справи проти Діани Шошоаке

Діана Шошоаке підозрюється у скоєнні таких злочинів:

чотири злочини незаконного позбавлення волі;

чотири злочини публічного пропаганди культу осіб, засуджених за геноцид проти людяності та воєнні злочини, а також публічне пропаганди фашистських, легіонерських, расистських або ксенофобських ідей, концепцій чи доктрин;

публічна пропаганда антисемітських ідей, концепцій чи доктрин;

заперечення, оскарження, схвалення, виправдання або применшення Голокосту.

Також у лютому 2025 року Інститут розслідування злочинів комунізму та пам'яті румунських вигнанців подав скаргу до Генеральної прокуратури на Діану Шошоаке за пропаганду культу комуністичного диктатора Ніколае Чаушеску, засудженого за геноцид.

Що відомо про Діану Шошоаке

У березі 2025 року Служба безпеки України заборонила Діані Шошоаке в'їзд в Україну на три роки. Раніше румунська політикиня заявляла, що написала листа російському диктатору Володимиру Путіну, в якому попросила «повернути» Румунії українські території. Вона також закликала відновити дипломатичні та економічні відносини між Румунією та Росією.

У березні 2023 року Шошоаке подавала законопроєкт, у якому пропонувала денонсувати договір про добросусідство та співробітництво Бухареста з Києвом і анексувати території, які вважає «історично» румунськими, а саме: Північну Буковину, Герцу, Буджак (Болград, Ізмаїл), історичну область Мармарош та острів Зміїний.

Крім цього, Шошоаке підтримує війну Росії проти України і ставить під сумнів національний суверенітет і територіальну цілісність України.

Погрози Зеленському

У 2023 році виступ президента України Володимира Зеленського в парламенті Румунії скасували через «депутатів із проросійськими симпатіями». Тоді саме Шошоаке була проти виступу глави української держави, назвавши його нацистом.

19 жовтня 2025 року Шошоаке, виступаючи в Москві на зустрічі з учасниками Міжнародної асоціації Друзі Росії, пригрозила президенту України Володимиру Зеленському.

«Якщо він (Володимир Зеленський – Главком) наважиться прийти в мій парламент, я йому ноги переламаю! Нехай не наважується виступати з промовою в моєму парламенті. Чому я кажу «мій парламент»? Тому що конституція Румунії говорить, що ми, парламентарії, є представниками румунського народу, єдиними, хто може представляти суверенітет румунського народу. Я зобов’язана перед румунами захищати суверенітет і незалежність моєї країни і реагувати на ворогів мого народу», – заявила Шошоаке.

«Главком» писав, що Діану Шошоаке викликали до Генеральної прокуратури у справі, в якій її звинувачують у легіонерській пропаганді. Прокурори хочуть, щоб вона пройшла психіатричне обстеження.