Румунський парламент голосуватиме за недовіру уряду

Політична криза у Бухаресті зачепила уряд Боложана

Сьогодні, 5 травня, у парламенті Румунії відбудеться вирішальне голосування щодо вотуму недовіри уряду Іліє Боложана. Кабінет міністрів опинився під загрозою розпуску після розпаду правлячої коаліції та виходу з неї Соціал-демократичної партії (PSD). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Digi24.

Спільне засідання Палати депутатів та Сенату розпочнеться об 11:00. Ініціаторами вотуму виступили соціал-демократи (PSD) та ультраправа партія AUR. Опозиціонери закидають Іліє Боложану руйнування економіки, шахрайський продаж державних компаній та підвищення ПДВ та скасування податкових пільг для низки категорій працівників.

Прем’єр-міністр відкидає звинувачення, наголошуючи на необхідності жорсткої фінансової дисципліни для стабілізації бюджету.

Для відставки кабінету міністрів опозиції необхідно зібрати мінімум 233 голоси. Голосування буде таємним (бюлетенями), що залишає простір для політичних сюрпризів.

Наразі розклад сил виглядає хитким для опозиції, зокрема PSD має 130 голосів, AUR має 90 голосів, що разом 220 голосів.

Таким чином, ініціаторам вотуму не вистачає щонайменше 13 голосів. Попри те, що спочатку під ініціативою підписалися 254 парламентарі, частина з них почала відкликати підтримку.

Доля уряду зараз залежить від незалежних депутатів та представників невеликих політичних сил. Якщо опозиції не вдасться переконати «вагальних» депутатів у найближчі години, уряд Іліє Боложана збереже повноваження, попри втрату коаліційної більшості.

Нагадаємо, Європейський парламент у вівторок, 28 квітня, ухвалив рішення про позбавлення недоторканності румунської депутатки Діани Шошоаке. Це дозволить правоохоронним органам Румунії притягнути її до відповідальності за низкою кримінальних звинувачень. Рішення було ухвалене на пленарному засіданні після того, як раніше профільний комітет Європарламенту рекомендував задовольнити клопотання румунської сторони. Більшість євродепутатів підтримали зняття імунітету, що відкриває шлях для процесуальних дій у межах кримінальних справ, порушених проти Шошоаке на батьківщині.