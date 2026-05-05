Головна Світ Політика
search button user button menu button

Румунський парламент голосуватиме за недовіру уряду

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Румунський парламент голосуватиме за недовіру уряду
Прем’єр-міністр Іліє Боложан відкидає звинувачення опозиціонерів
фото: Inquam Photos / George Călin

Політична криза у Бухаресті зачепила уряд Боложана

Сьогодні, 5 травня, у парламенті Румунії відбудеться вирішальне голосування щодо вотуму недовіри уряду Іліє Боложана. Кабінет міністрів опинився під загрозою розпуску після розпаду правлячої коаліції та виходу з неї Соціал-демократичної партії (PSD). Про це повідомляє  «Главком» з посиланням на Digi24.

Спільне засідання Палати депутатів та Сенату розпочнеться об 11:00. Ініціаторами вотуму виступили соціал-демократи (PSD) та ультраправа партія AUR. Опозиціонери закидають Іліє Боложану руйнування економіки, шахрайський продаж державних компаній та підвищення ПДВ та скасування податкових пільг для низки категорій працівників.

Прем’єр-міністр відкидає звинувачення, наголошуючи на необхідності жорсткої фінансової дисципліни для стабілізації бюджету.

Для відставки кабінету міністрів опозиції необхідно зібрати мінімум 233 голоси. Голосування буде таємним (бюлетенями), що залишає простір для політичних сюрпризів.

Наразі розклад сил виглядає хитким для опозиції, зокрема PSD має 130 голосів, AUR має 90 голосів, що разом 220 голосів.

Таким чином, ініціаторам вотуму не вистачає щонайменше 13 голосів. Попри те, що спочатку під ініціативою підписалися 254 парламентарі, частина з них почала відкликати підтримку.

Доля уряду зараз залежить від незалежних депутатів та представників невеликих політичних сил.  Якщо опозиції не вдасться переконати «вагальних» депутатів у найближчі години, уряд Іліє Боложана збереже повноваження, попри втрату коаліційної більшості.

Нагадаємо, Європейський парламент у вівторок, 28 квітня, ухвалив рішення про позбавлення недоторканності румунської депутатки Діани Шошоаке. Це дозволить правоохоронним органам Румунії притягнути її до відповідальності за низкою кримінальних звинувачень. Рішення було ухвалене на пленарному засіданні після того, як раніше профільний комітет Європарламенту рекомендував задовольнити клопотання румунської сторони. Більшість євродепутатів підтримали зняття імунітету, що відкриває шлях для процесуальних дій у межах кримінальних справ, порушених проти Шошоаке на батьківщині.

Читайте також:

Теги: Румунія уряд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вантажівка, яка стала об’єктом нападу
Румунія висунула обвинувачення двом українцям у спробі диверсії
6 квiтня, 20:25
Кабмін вирішив проблему кадрів у сільському господарстві
Кабмін спростив доступ до керування комбайнами: що змінилося
6 квiтня, 21:58
Російський дрон залетів у Румунію під час атаки на Україну
Дрон РФ влетів у країну НАТО під час нічної атаки
17 квiтня, 11:17
Дрон, який упав у Галаці, мав вибуховий заряд
У Румунії впав російський безпілотник, є руйнування
25 квiтня, 15:58
Уламки знайшли у неділю, 26 квітня
У Румунії втретє за вихідні знайдено уламки дрона
26 квiтня, 17:59
Діана Шошоаке відома своїми агресивними антиукраїнськими заявами та скандальною поведінкою в Європарламенті
Євродепутатка з Румунії, яка погрожувала «переламати ноги» Зеленському, втратила імунітет
28 квiтня, 18:38
Кошти спрямують на придбання обладнання, створення та модернізацію 25 харчоблоків у 15 областях
Уряд виділив 421 млн грн на шкільні їдальні
30 квiтня, 13:59
В перші години суботи, 2 травня, Російська Федерація відновила атаки на цивільні об'єкти та об'єкти інфраструктури в Україні, поблизу річкового кордону з Румунією
Російський дрон залетів у повітряний простір Румунії
2 травня, 10:56
Міністерству оборони делеговані повноваження самостійно визначати вимоги до зберігання, перевезення та використання наркотичних засобів і прекурсорів
Уряд спростив доступ до наркотичних препаратів на фронті
3 травня, 11:26

Політика

Урядова партія Словаччини виступила проти вступу України в ЄС
Урядова партія Словаччини виступила проти вступу України в ЄС
Одна з країн НАТО розпочала військове навчання поблизу Росії
Одна з країн НАТО розпочала військове навчання поблизу Росії
Європі доведеться відновити діалог з Росією через позицію США – Стубб
Європі доведеться відновити діалог з Росією через позицію США – Стубб
Румунський парламент голосуватиме за недовіру уряду
Румунський парламент голосуватиме за недовіру уряду
Південна Корея розслідує пожежу на кораблі в Ормузькій протоці: що відомо
Південна Корея розслідує пожежу на кораблі в Ормузькій протоці: що відомо
Британський аналітик, який передбачив агресію Путіна, оцінив прогрес України на міжнародній арені
Британський аналітик, який передбачив агресію Путіна, оцінив прогрес України на міжнародній арені

Новини

Кремль посилив інформаційний тиск на країни Балтії до 9 травня
Сьогодні, 08:42
В Україні без опадів: погода на 5 травня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Вчора, 05:59
Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
3 травня, 21:47
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
3 травня, 16:16
Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини з футболу
3 травня, 12:26

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua