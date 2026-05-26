Ексдиректор ЦРУ визнав: світ не готовий до атак роями дронів
Генерал закликав США засвоїти нову концепцію ведення війни на прикладі України
Колишній директор ЦРУ Девід Петреус заявив, що США ще мають засвоїти уроки, які дає війна в Україні. За його словами, безпілотники вже докорінно змінили логіку бойових дій, а найближчими роками армії зіткнуться з роями дронів – загрозою, на яку у світі досі немає відповіді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News.
Дрони переписали правила бою
Петреус, який відвідав Україну вже вдесяте з початку повномасштабного вторгнення й особисто спостерігав за діями підрозділів ЗСУ поблизу фронту, наголосив: Сполучені Штати мають перейняти «принципово нову концепцію ведення війни», яку формує український досвід.
За його словами, перевага України полягає не лише в самих безпілотниках, а в цілісній системі, яка об'єднує розвідку, пошук цілей і точні удари. Саме це дає українським силам майже абсолютний контроль над полем бою на відстані до 35 кілометрів від лінії зіткнення.
Україна використовує до 10 тисяч безпілотників на добу, і 90% російських втрат спричинені саме ними. Масштаб застосування унеможливив нормальне маневрування бронетехніки поблизу передової.
«Танки більше не можуть маневрувати. Вони не можуть вижити. Бронетехніка не може вижити», – констатував Петреус.
Що буде далі: алгоритми замість GPS
Генерал попередив, що нинішня дронова реальність – лише початок змін. Сьогодні безпілотники вразливі до засобів радіоелектронної боротьби, які глушать зв'язок між дроном і оператором. Проте вже незабаром ситуація зміниться.
«Те, що наближається – це алгоритмічні безпілотники, які не можна заглушити», – заявив він.
Такі апарати не потребуватимуть ні GPS, ні постійного радіозв'язку з оператором, а один пілот зможе одночасно керувати кількома машинами. Наступний крок – повністю автономні комплекси, де люди визначають завдання, а техніка їх виконує. На думку Петреуса, це стане реальністю вже за кілька років, і Україна має всі шанси отримати їх першою.
Окремо генерал наголосив на загрозі роїв дронів – скоординованих атак великої кількості безпілотників одночасно.
«Потім ви зіткнетеся з роями дронів. І це те, проти чого у нас насправді немає рішення», – підсумував Петреус.
США відстають
Порівняння красномовне: один з українських виробників, якого відвідав Петреус під час квітневого візиту, цього року виготовить три мільйони дронів. Для порівняння – весь американський ВПК минулого року виробив близько 300 тисяч. Загалом Україна планує виготовити сім мільйонів безпілотників у 2026 році.
Росія, за словами генерала, «більше не має переваги» у цій війні. За останні два місяці українські сили досягли більших тактичних успіхів, ніж російські. Петреус переконаний, що уроки цього конфлікту мають сформувати нову доктрину – яка поєднує високі технології, штучний інтелект і зброю нового покоління.
Нагадаємо, Петреус називав українські безпілотні системи «абсолютно вбивчою зброєю» і підкреслював, що навіть бронетехніка не витримує їхнього удару. Тоді ж генерал зазначив, що саме в таких технологіях – майбутнє воєнних конфліктів.
До слова, у лютому 2026 року Петреус допустив ризик нападу Росії на країну НАТО – якщо Москві вдасться досягти своїх цілей в Україні та розширити вплив у Молдові.
