Ексдиректор ЦРУ визнав: світ не готовий до атак роями дронів

Петреус відвідав Україну вже 10 разів з початку повномасштабного вторгнення – і щоразу повертається з новими висновками

Генерал закликав США засвоїти нову концепцію ведення війни на прикладі України

Колишній директор ЦРУ Девід Петреус заявив, що США ще мають засвоїти уроки, які дає війна в Україні. За його словами, безпілотники вже докорінно змінили логіку бойових дій, а найближчими роками армії зіткнуться з роями дронів – загрозою, на яку у світі досі немає відповіді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News.

Дрони переписали правила бою

Петреус, який відвідав Україну вже вдесяте з початку повномасштабного вторгнення й особисто спостерігав за діями підрозділів ЗСУ поблизу фронту, наголосив: Сполучені Штати мають перейняти «принципово нову концепцію ведення війни», яку формує український досвід.

За його словами, перевага України полягає не лише в самих безпілотниках, а в цілісній системі, яка об'єднує розвідку, пошук цілей і точні удари. Саме це дає українським силам майже абсолютний контроль над полем бою на відстані до 35 кілометрів від лінії зіткнення.

Україна використовує до 10 тисяч безпілотників на добу, і 90% російських втрат спричинені саме ними. Масштаб застосування унеможливив нормальне маневрування бронетехніки поблизу передової.

«Танки більше не можуть маневрувати. Вони не можуть вижити. Бронетехніка не може вижити», – констатував Петреус.

Що буде далі: алгоритми замість GPS

Генерал попередив, що нинішня дронова реальність – лише початок змін. Сьогодні безпілотники вразливі до засобів радіоелектронної боротьби, які глушать зв'язок між дроном і оператором. Проте вже незабаром ситуація зміниться.

«Те, що наближається – це алгоритмічні безпілотники, які не можна заглушити», – заявив він.

Такі апарати не потребуватимуть ні GPS, ні постійного радіозв'язку з оператором, а один пілот зможе одночасно керувати кількома машинами. Наступний крок – повністю автономні комплекси, де люди визначають завдання, а техніка їх виконує. На думку Петреуса, це стане реальністю вже за кілька років, і Україна має всі шанси отримати їх першою.

Окремо генерал наголосив на загрозі роїв дронів – скоординованих атак великої кількості безпілотників одночасно.

«Потім ви зіткнетеся з роями дронів. І це те, проти чого у нас насправді немає рішення», – підсумував Петреус.

США відстають

Порівняння красномовне: один з українських виробників, якого відвідав Петреус під час квітневого візиту, цього року виготовить три мільйони дронів. Для порівняння – весь американський ВПК минулого року виробив близько 300 тисяч. Загалом Україна планує виготовити сім мільйонів безпілотників у 2026 році.

Росія, за словами генерала, «більше не має переваги» у цій війні. За останні два місяці українські сили досягли більших тактичних успіхів, ніж російські. Петреус переконаний, що уроки цього конфлікту мають сформувати нову доктрину – яка поєднує високі технології, штучний інтелект і зброю нового покоління.

Нагадаємо, Петреус називав українські безпілотні системи «абсолютно вбивчою зброєю» і підкреслював, що навіть бронетехніка не витримує їхнього удару. Тоді ж генерал зазначив, що саме в таких технологіях – майбутнє воєнних конфліктів.

