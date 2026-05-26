США після переговорів з Іраном взялися за масштабну перебудову регіону

Трамп захотів втягнути мусульманські країни у новий союз з Ізраїлем

Президент США Дональд Трамп звернувся до низки мусульманських країн із закликом приєднатися до «Авраамських угод», які передбачають нормалізацію відносин з Ізраїлем. Йдеться про Саудівську Аравію, Катар, Пакистан, Туреччину, Єгипет та Йорданію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За інформацією агентства, американський президент прагне використати можливе дипломатичне врегулювання з Іраном для масштабнішого просування «Авраамських угод» на Близькому Сході. У Білому домі розраховують, що в перспективі до цієї ініціативи може долучитися і Тегеран.

При цьому Трамп прямо пов’язав можливість майбутньої угоди з Іраном із перспективою його участі у новій регіональній архітектурі безпеки за участі Ізраїлю.

«Я закликаю всі країни негайно підписати Авраамські угоди, і якщо Іран підпише угоду зі мною, як з президентом Сполучених Штатів Америки, для мене буде честю, якщо вони також стануть частиною цієї безпрецедентної світової коаліції», – написав Трамп у Truth Social.

Президент США також заявив про «всю роботу, виконану Сполученими Штатами, щоб спробувати зібрати цю дуже складну мозаїку».

Водночас Reuters зазначає, що Пакистан уже відмовився підтримати ініціативу Вашингтона. Інші держави, до яких звернувся Трамп, наразі публічно не коментували його заклик.

«Пакистан відхилив цю пропозицію. Жодна з інших країн поки що публічно не відреагувала на вимогу Трампа, і позитивна відповідь була малоймовірною, оскільки в цих мусульманських країнах залишається високим рівень недовіри до Ізраїлю через масштаби його військової операції в Газі», – пише Reuters.

За словами Трампа, у суботу він провів переговори з лідерами Саудівської Аравії, Катару, Пакистану, Туреччини, Єгипту та Йорданії. Також американський президент поспілкувався з представниками Об’єднаних Арабських Еміратів та Бахрейну, які вже раніше приєдналися до «Авраамських угод».

Як зазначає Reuters із посиланням на джерело в Пакистані, ініціатива Трампа стала частиною ширшої дипломатичної кампанії США після спроб досягти припинення вогню навколо Ірану.

«Авраамські угоди» були укладені у 2020 році за посередництва США. Тоді ОАЕ, Бахрейн, Марокко та Судан погодилися нормалізувати відносини з Ізраїлем. Документ став одним із ключових зовнішньополітичних проєктів Трампа під час його першої каденції.

Нагадаємо, після різкого загострення між Ізраїлем та Іраном США розпочали серію переговорів із союзниками на Близькому Сході щодо можливого дипломатичного врегулювання конфлікту. Адміністрація Дональда Трампа спочатку розглядала нові удари по іранських об’єктах, однак згодом призупинила підготовку атаки після консультацій із Саудівською Аравією, Катаром та ОАЕ. Паралельно Вашингтон активізував непрямі контакти з Тегераном через Пакистан. Однією з головних суперечностей залишається питання іранської ядерної програми та доля запасів високозбагаченого урану, які США вимагають передати під міжнародний контроль.