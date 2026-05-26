Головна Світ Політика
search button user button menu button

Дрони вперше дісталися Калінінграда: аеропорт припинив роботу

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Дрони вперше дісталися Калінінграда: аеропорт припинив роботу
Калінінград – російський анклав між Польщею та Литвою, де зосереджені об'єкти Балтійського флоту РФ
колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Жорін: Калінінград – «досить хороша ціль для атак дронів», адже ніщо так не розхитує путінський режим, як удари по його «містах-бастіонах»

Вперше з початку повномасштабного вторгнення в Калінінградській області оголосили режим «безпілотної небезпеки» – і вперше зупинили цивільний аеропорт через загрозу атаки дронів. Три доби тому заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін публічно назвав Калінінград «хорошою ціллю для атак дронів». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Militarnyi та «Росавіацію».

У понеділок, 25 травня, в Калінінградській області запровадили режим «безпілотної небезпеки» – про це повідомила російська система попередження про надзвичайні ситуації РСЧС. Услід за цим «Росавіація» оголосила про тимчасове призупинення прийому та відправлення повітряних суден в аеропорту «Храброво» – «для забезпечення безпеки польотів». Конкретних причин відомство не назвало.

Скріншот повідомлення «Росавіації» про припинення роботи аеропорту в Калінінграді
Скріншот повідомлення «Росавіації» про припинення роботи аеропорту в Калінінграді

Обмеження тривали близько півтори години, після чого аеропорт відновив роботу. Інформації про вибухи, роботу ППО або ураження об'єктів офіційно не повідомлялося. Проте сам факт оголошення «безпілотної небезпеки» фактично підтверджує: загроза повітряної атаки в регіоні була реальною.

Найімовірніше, це перший випадок від початку повномасштабної війни, коли в Калінінградській області офіційно зупинили цивільне авіасполучення через загрозу безпілотників.

Жорін: «Ніщо так не розхитує режим, як бомбардування міст-бастіонів»

За три доби до цієї події заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін написав у Telegram, що Калінінград «може бути досить хорошою ціллю для атак дронів». «Ніщо так не розхитує путінський режим зсередині, як бомбардування його «міст-бастіонів». Істерія росіян з приводу БПЛА в Москві це доводить», – зазначив він.

Дрони вперше дісталися Калінінграда: аеропорт припинив роботу фото 1
ТГ-канал @MaksymZhorin

Що таке Калінінград і чому він важливий

Калінінградська область – напіванклав Росії площею близько 15 тисяч квадратних кілометрів, затиснутий між Польщею та Литвою. Сухопутного кордону з основною частиною Росії він не має – лише морське сполучення. Москва перетворила регіон на добре укріплений військовий форпост: тут зосереджені об'єкти Балтійського флоту, елементи системи протиповітряної оборони та 72-га авіабаза флоту на аеродромі «Чкаловськ» – за 4 км від центру Калінінграда. Там базується 689-й гвардійський винищувальний авіаполк, на озброєнні якого – багатоцільові винищувачі Су-30СМ і фронтові бомбардувальники Су-24М.

З огляду на географічне положення Калінінград відіграє ключову роль у військовій логістиці Росії в Балтійському регіоні – і одночасно є її слабким місцем: у разі ескалації він фактично відрізаний від основних сил.

Росія вже готується до ударів по аеродрому

Наприкінці квітня на військово-морській авіабазі «Чкаловськ» розпочалося будівництво чотирьох нових авіаційних ангарів – супутникові знімки оприлюднив аналітичний акаунт AviVector у X. Конструкція захисних укриттів аналогічна тим, що Росія зводить на інших своїх військових летовищах поблизу зони бойових дій. Це свідчить: командування РФ усерйоз розраховує на удари по аеродрому – зокрема дронами. Втім, профільований металевий лист, з якого збудовані ангари, практично не захищає від уламків через малу товщину.

Важливий нюанс: ангари унеможливлять також оптичну розвідку – супутники не зможуть з'ясувати, скільки літаків на базі і чи є вони там узагалі.

Калінінград й українська війна

Глава МЗС Литви нещодавно закликав НАТО бути готовим знищити військові об'єкти РФ у Калінінграді. А ще раніше аналітики фіксували, що Росія вже перекидала підрозділи з Калінінградської області на схід України – відповідні документи навіть захоплювали як трофеї на Харківщині під час контрнаступу 2022 року. 

Нагадаємо, останнім часом українські дрони збільшили глибину ударів по Росії – і російські аеропорти дедалі частіше тимчасово припиняють роботу через загрозу безпілотників. До слова, аналітики зазначають: до 2028 року Росія не матиме ресурсів для повноцінної війни проти країн Балтії – проте провокації з Калінінграда тривають. 

Читайте також:

Теги: росія путінський режим військові надзвичайні ситуації Калінінград

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Білорусь як слабке місце Росії: де тиснути, аби примусити до миру
Білорусь – найслабша ланка, через яку треба тиснути на Москву
2 травня, 23:23
Лукашенко хоче зберегти владу, не втягуючи білорусів у війну, але і Путіну він не може заперечити, вважає експерт
«Путін може використати білоруський ресурс без відома Лукашенка». Експерт допустив неочікуваний сценарій
27 квiтня, 15:43
Рідні та друзі Ісаєва оголосили збір коштів на його похорон
Вбивство через ревнощі? У Калузі був застрелений чемпіон Росії з функціонального багатоборства
7 травня, 15:08
Польська контррозвідка зазначає, що Кремль використовує проти Заходу методи, які були відпрацьовані в Україні
Польща розкрила масштабну диверсійну мережу РФ та Білорусі
9 травня, 12:06
Олексій Согомонов служить у ЗСУ від початку повномаштабного вторгнення
Продюсер гурту «Бумбокс» розповів, як самотужки збив шахед із кулемета
14 травня, 12:27
Ворог атакує наші підрозділи хімічними боєприпасами
Інтенсивність хімічних атак РФ стрімко зросла: Міноборони назвало кількість ударів
22 травня, 14:11
Пожежа в районі Цемеської бухти після атаки безпілотників на Новоросійськ
У Росії горить найбільший нафтовий термінал на Чорному морі
23 травня, 02:12
Українські військові, за їхніми словами, завчасно дізналися про наміри противника
ЗСУ взяли в полон окупантів, які проникли до українських позицій поблизу Оріхова через газову трубу
17 травня, 15:58
Скільки коштувала Росії комбінована атака на Київ: підрахунок «Главкома»
Скільки коштувала Росії комбінована атака на Київ: підрахунок «Главкома»
Вчора, 14:19

Політика

Дрони вперше дісталися Калінінграда: аеропорт припинив роботу
Дрони вперше дісталися Калінінграда: аеропорт припинив роботу
США вдарили по ракетних майданчиках Ірану попри чинне перемир'я
США вдарили по ракетних майданчиках Ірану попри чинне перемир'я
Путін готує мобілізацію: росіянам масово вручають розпорядження
Путін готує мобілізацію: росіянам масово вручають розпорядження
Польща попередила Росію: удар по дипмісіях у Києві вважатиметься навмисним
Польща попередила Росію: удар по дипмісіях у Києві вважатиметься навмисним
У Росії зупинився шостий з початку травня НПЗ
У Росії зупинився шостий з початку травня НПЗ
Путін дозволив використовувати армію для захисту заарештованих за кордоном росіян
Путін дозволив використовувати армію для захисту заарештованих за кордоном росіян

Новини

«Це шедевр лицемірства». Європейські посли відмовилися залишати Київ після погроз Росії
Вчора, 21:53
Лавров повідомив США про початок «системних ударів» по Києву
Вчора, 21:27
Ліберальна партія Молдови закликає оголосити посла Росії персоною нон ґрата
Вчора, 20:48
«Черговий удар по незалежній журналістиці». Міжнародна спільнота засудила удари РФ по редакціях у Києві
Вчора, 17:22
Росія вербує «гарматне м’ясо» в Африці: МЗС назвало кількість найманців та плани Кремля
Вчора, 16:29
Центробанк Росії оскаржив у суді ЄС використання своїх активів для допомоги Україні
Вчора, 15:38

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua