Дрони вперше дісталися Калінінграда: аеропорт припинив роботу
Жорін: Калінінград – «досить хороша ціль для атак дронів», адже ніщо так не розхитує путінський режим, як удари по його «містах-бастіонах»
Вперше з початку повномасштабного вторгнення в Калінінградській області оголосили режим «безпілотної небезпеки» – і вперше зупинили цивільний аеропорт через загрозу атаки дронів. Три доби тому заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін публічно назвав Калінінград «хорошою ціллю для атак дронів». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Militarnyi та «Росавіацію».
У понеділок, 25 травня, в Калінінградській області запровадили режим «безпілотної небезпеки» – про це повідомила російська система попередження про надзвичайні ситуації РСЧС. Услід за цим «Росавіація» оголосила про тимчасове призупинення прийому та відправлення повітряних суден в аеропорту «Храброво» – «для забезпечення безпеки польотів». Конкретних причин відомство не назвало.
Обмеження тривали близько півтори години, після чого аеропорт відновив роботу. Інформації про вибухи, роботу ППО або ураження об'єктів офіційно не повідомлялося. Проте сам факт оголошення «безпілотної небезпеки» фактично підтверджує: загроза повітряної атаки в регіоні була реальною.
Найімовірніше, це перший випадок від початку повномасштабної війни, коли в Калінінградській області офіційно зупинили цивільне авіасполучення через загрозу безпілотників.
Жорін: «Ніщо так не розхитує режим, як бомбардування міст-бастіонів»
За три доби до цієї події заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін написав у Telegram, що Калінінград «може бути досить хорошою ціллю для атак дронів». «Ніщо так не розхитує путінський режим зсередині, як бомбардування його «міст-бастіонів». Істерія росіян з приводу БПЛА в Москві це доводить», – зазначив він.
Що таке Калінінград і чому він важливий
Калінінградська область – напіванклав Росії площею близько 15 тисяч квадратних кілометрів, затиснутий між Польщею та Литвою. Сухопутного кордону з основною частиною Росії він не має – лише морське сполучення. Москва перетворила регіон на добре укріплений військовий форпост: тут зосереджені об'єкти Балтійського флоту, елементи системи протиповітряної оборони та 72-га авіабаза флоту на аеродромі «Чкаловськ» – за 4 км від центру Калінінграда. Там базується 689-й гвардійський винищувальний авіаполк, на озброєнні якого – багатоцільові винищувачі Су-30СМ і фронтові бомбардувальники Су-24М.
З огляду на географічне положення Калінінград відіграє ключову роль у військовій логістиці Росії в Балтійському регіоні – і одночасно є її слабким місцем: у разі ескалації він фактично відрізаний від основних сил.
Росія вже готується до ударів по аеродрому
Наприкінці квітня на військово-морській авіабазі «Чкаловськ» розпочалося будівництво чотирьох нових авіаційних ангарів – супутникові знімки оприлюднив аналітичний акаунт AviVector у X. Конструкція захисних укриттів аналогічна тим, що Росія зводить на інших своїх військових летовищах поблизу зони бойових дій. Це свідчить: командування РФ усерйоз розраховує на удари по аеродрому – зокрема дронами. Втім, профільований металевий лист, з якого збудовані ангари, практично не захищає від уламків через малу товщину.
Важливий нюанс: ангари унеможливлять також оптичну розвідку – супутники не зможуть з'ясувати, скільки літаків на базі і чи є вони там узагалі.
Калінінград й українська війна
Глава МЗС Литви нещодавно закликав НАТО бути готовим знищити військові об'єкти РФ у Калінінграді. А ще раніше аналітики фіксували, що Росія вже перекидала підрозділи з Калінінградської області на схід України – відповідні документи навіть захоплювали як трофеї на Харківщині під час контрнаступу 2022 року.
Нагадаємо, останнім часом українські дрони збільшили глибину ударів по Росії – і російські аеропорти дедалі частіше тимчасово припиняють роботу через загрозу безпілотників. До слова, аналітики зазначають: до 2028 року Росія не матиме ресурсів для повноцінної війни проти країн Балтії – проте провокації з Калінінграда тривають.
Коментарі — 0