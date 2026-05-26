Дрони вперше дісталися Калінінграда: аеропорт припинив роботу

Жорін: Калінінград – «досить хороша ціль для атак дронів», адже ніщо так не розхитує путінський режим, як удари по його «містах-бастіонах»

Вперше з початку повномасштабного вторгнення в Калінінградській області оголосили режим «безпілотної небезпеки» – і вперше зупинили цивільний аеропорт через загрозу атаки дронів. Три доби тому заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін публічно назвав Калінінград «хорошою ціллю для атак дронів». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Militarnyi та «Росавіацію».

У понеділок, 25 травня, в Калінінградській області запровадили режим «безпілотної небезпеки» – про це повідомила російська система попередження про надзвичайні ситуації РСЧС. Услід за цим «Росавіація» оголосила про тимчасове призупинення прийому та відправлення повітряних суден в аеропорту «Храброво» – «для забезпечення безпеки польотів». Конкретних причин відомство не назвало.

Скріншот повідомлення «Росавіації» про припинення роботи аеропорту в Калінінграді

Обмеження тривали близько півтори години, після чого аеропорт відновив роботу. Інформації про вибухи, роботу ППО або ураження об'єктів офіційно не повідомлялося. Проте сам факт оголошення «безпілотної небезпеки» фактично підтверджує: загроза повітряної атаки в регіоні була реальною.

Найімовірніше, це перший випадок від початку повномасштабної війни, коли в Калінінградській області офіційно зупинили цивільне авіасполучення через загрозу безпілотників.

Жорін: «Ніщо так не розхитує режим, як бомбардування міст-бастіонів»

За три доби до цієї події заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін написав у Telegram, що Калінінград «може бути досить хорошою ціллю для атак дронів». «Ніщо так не розхитує путінський режим зсередині, як бомбардування його «міст-бастіонів». Істерія росіян з приводу БПЛА в Москві це доводить», – зазначив він.

Що таке Калінінград і чому він важливий

Калінінградська область – напіванклав Росії площею близько 15 тисяч квадратних кілометрів, затиснутий між Польщею та Литвою. Сухопутного кордону з основною частиною Росії він не має – лише морське сполучення. Москва перетворила регіон на добре укріплений військовий форпост: тут зосереджені об'єкти Балтійського флоту, елементи системи протиповітряної оборони та 72-га авіабаза флоту на аеродромі «Чкаловськ» – за 4 км від центру Калінінграда. Там базується 689-й гвардійський винищувальний авіаполк, на озброєнні якого – багатоцільові винищувачі Су-30СМ і фронтові бомбардувальники Су-24М.

З огляду на географічне положення Калінінград відіграє ключову роль у військовій логістиці Росії в Балтійському регіоні – і одночасно є її слабким місцем: у разі ескалації він фактично відрізаний від основних сил.

Росія вже готується до ударів по аеродрому

Наприкінці квітня на військово-морській авіабазі «Чкаловськ» розпочалося будівництво чотирьох нових авіаційних ангарів – супутникові знімки оприлюднив аналітичний акаунт AviVector у X. Конструкція захисних укриттів аналогічна тим, що Росія зводить на інших своїх військових летовищах поблизу зони бойових дій. Це свідчить: командування РФ усерйоз розраховує на удари по аеродрому – зокрема дронами. Втім, профільований металевий лист, з якого збудовані ангари, практично не захищає від уламків через малу товщину.

Важливий нюанс: ангари унеможливлять також оптичну розвідку – супутники не зможуть з'ясувати, скільки літаків на базі і чи є вони там узагалі.

Калінінград й українська війна

Глава МЗС Литви нещодавно закликав НАТО бути готовим знищити військові об'єкти РФ у Калінінграді. А ще раніше аналітики фіксували, що Росія вже перекидала підрозділи з Калінінградської області на схід України – відповідні документи навіть захоплювали як трофеї на Харківщині під час контрнаступу 2022 року.

Нагадаємо, останнім часом українські дрони збільшили глибину ударів по Росії – і російські аеропорти дедалі частіше тимчасово припиняють роботу через загрозу безпілотників. До слова, аналітики зазначають: до 2028 року Росія не матиме ресурсів для повноцінної війни проти країн Балтії – проте провокації з Калінінграда тривають.