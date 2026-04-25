У Румунії впав російський безпілотник, є руйнування

Надія Карбунар
glavcom.ua
Дрон, який упав у Галаці, мав вибуховий заряд
фото з відкритих джерел

Румунські радари зафіксували дрони, що рухалися поблизу повітряного простору країни

Під час російської атаки по Одещині дрони рухалися поблизу кордону з Румунією. Британські літаки, які патрулюють румунський повітряний простір, стежили за їхнім пересуванням. Згодом уламки БпЛА знайшли в прикордонних румунських районах. Як інформує «Главком», про це повідомили в Міністерстві оборони Румунії.

Румунські радари зафіксували дрони, що рухалися поблизу повітряного простору країни. Для їхнього перехоплення з авіабази «Фетешті» підняли два винищувачі Eurofighter Typhoon Повітряних сил Великої Британії, які виконують місію патрулювання.

Літаки зафіксували радарний контакт із ціллю на відстані 1,5 кілометра від міста Рені в Україні. Пілоти отримали дозвіл на ураження одного з дронів, однак про пряме вогневе ураження по ньому в пресрелізі Міноборони не згадали.

Independent із посиланням на джерела в Міністерстві оборони Великої Британії пише, що літаки Eurofighter Typhoon не входили в повітряний простір України і не вступали в контакт із жодними російськими цілями.

Також наземні радари Міноборони Румунії відстежували групу цілей, що прямувала до міста Рені, де згодом зафіксували численні вибухи.

На тлі атаки жителі міста Галац, що біля кордону з Україною, о 2:31 повідомили про падіння об’єкта в районі Бар’єра-Траян. На місце відправили спеціалізовані підрозділи служб надзвичайних ситуацій та інших структур МВС.

За попередніми оцінками, пошкоджено господарську прибудову та електроопору. У кількох місцях виявлено уламки дрона. Водночас постраждалих немає.

Згодом стало відомо, що дрон, який упав у Галаці, має вибуховий заряд. З району поблизу евакуювали людей і як запобіжний захід відключили газопостачання на 20 вулицях, пише Digi24.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відреагував на чергову масовану атаку РФ, яка тривала практично всю ніч. Глава держави повідомив про наслідки ударів по Дніпру, Чернігівщині, Одещині та Харківщині, наголосивши на необхідності негайних дій з боку міжнародних партнерів.

Як відомо, пошуково-рятувальна операція у Дніпрі, що триває після нічного масованого обстрілу, перейшла у найважчу фазу. Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив про перші офіційно підтверджені жертви внаслідок удару по житловій багатоповерхівці. Роботи проводяться вручну та за допомогою спецтехніки, оскільки конструкції будівлі залишаються нестабільними.

