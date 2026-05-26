Рубіо передав Трампу послання від Путіна

glavcom.ua
Рубіо: США готові зробити все від нас залежне, щоб сприяти завершенню цієї війни

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що його країна готова сприяти, щоб домогтися завершення війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пост журналіста «Радіо Свобода Європа» Алекса Рауфоглу в соцмережі Х.

«Кожен раз, коли ми бачимо такі масштабні удари з тієї чи іншої сторони, це нагадує нам, чому ця війна є жахливою і триває вже довше, ніж Друга світова війна, і чому вона має закінчитися. США готові зробити все від нас залежне, щоб сприяти завершенню цієї війни, і, сподіваємося, колись з’явиться нагода, коли ми зможемо знову виконати цю роль», – сказав Рубіо.

Також Рубіо прокоментував свою телефонну розмову з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. За його словами, російський міністр передав послання від Володимира Путіна для президента США Дональда Трампа, і він уже передав його американському лідеру.

За словами журналіста, Рубіо також применшив значення припущень, що Росія конкретно закликала США вивести персонал посольства з Києва, сказавши, що Москва загалом попередила дипломатичні установи про те, що українська столиця залишається небезпечною. «Небезпека у всіх цих війнах, які тривають і продовжуються, полягає в тому, що вони завжди несуть загрозу ескалації», – додав він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров провів телефонну розмову з Державним секретарем США Марко Рубіо. Під час бесіди російський дипломат висунув прямі погрози щодо початку «системних ударів» по об'єктах у столиці України. 

Як повідомлялося, Збройні сили Російської Федерації розпочинають «послідовне завдання системних ударів» по підприємствах українського оборонно-промислового комплексу в Києві. Зовнішньополітичне відомство РФ зауважило, що цілями ударів стануть об’єкти проєктування, виробництва, програмування та підготовки до застосування БпЛА, що використовуються «за сприяння фахівців НАТО, відповідальних за постачання комплектуючих, надання розвідданих та наведення».

