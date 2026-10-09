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Дві партії Німеччини підготували резолюцію проти допомоги Україні

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Дві партії Німеччини підготували резолюцію проти допомоги Україні
Дві партії Німеччини назвали допомогу Україні провалом
фото: dpa

Політичні сили хочуть домогтися припинення постачання зброї Києву, скасування санкцій проти Росії та відновлення економічних відносин із Москвою

Німецькі партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН) та Альянс Сари Вагенкнехт (BSW) планують спільно ухвалити резолюцію в парламенті федеральної землі Саксонія-Ангальт. Документ передбачає заклик до припинення військової та фінансової підтримки України, а також скасування економічних обмежень проти Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Spiegel.

Згідно з проєктом резолюції, депутати земельного парламенту мають визнати неефективними санкційну політику щодо Москви, постачання озброєння та фінансову допомогу Києву. Для розгляду відповідної ініціативи планують провести спеціальне засідання ландтагу.

Автори документа пропонують звернутися до уряду Саксонії-Ангальт із вимогою використати всі доступні політичні механізми для зміни нинішнього підходу Німеччини до війни в Україні. Зокрема, йдеться про можливість внесення відповідної ініціативи до Бундесрату, який представляє федеральні землі на загальнонаціональному рівні.

Основний акцент у резолюції зроблено на дипломатичних заходах. Її ініціатори наполягають на необхідності якнайшвидшого припинення бойових дій та початку переговорів із російською стороною.

«Необхідні негайне припинення вогню та початок мирних переговорів з Росією», – йдеться у проєкті документа.

Окремим пунктом визначено відновлення економічних відносин між Німеччиною та Росією. Для цього автори ініціативи пропонують негайно скасувати економічні санкції, запроваджені проти Москви.

Водночас навіть у разі ухвалення резолюція матиме переважно символічне значення. Рішення щодо військової та фінансової підтримки України належать до компетенції федеральної влади Німеччини, тоді як санкційна політика щодо Росії значною мірою визначається на рівні Європейського Союзу.

Представник АдН Ульріх Зігмунд, який у грудні має намір претендувати на посаду прем'єр-міністра Саксонії-Ангальт, заявив, що спільна ініціатива дозволить посилити політичний тиск на федеральний уряд. За його словами, Берлін має зосередитися на припиненні війни та спрямуванні бюджетних коштів на внутрішні потреби Німеччини замість фінансування постачання озброєння Україні.

Свою позицію висловила й засновниця BSW Сара Вагенкнехт. Вона закликала німецьку владу відновити діалог із Москвою та розкритикувала політику канцлера Фрідріха Мерца щодо підтримки Києва.

Зокрема, Вагенкнехт звинуватила канцлера в тому, що він відвідав українську столицю з «валізою грошей». На її думку, нинішній підхід Берліна сприяє подальшій ескалації війни.

Нагадаємо, раніше один із лідерів партії «Альтернатива для Німеччини» Тіно Хрупалла також виступив за повне скасування санкцій проти Росії та припинення постачання зброї Україні. Відповідні заяви пролунали на тлі зростання підтримки політичної сили у східних регіонах Німеччини.

Під час виступу на телеканалі ZDF політик розкритикував санкційну політику Берліна, заявивши, що економічні обмеження насамперед негативно позначилися на самій Німеччині.

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Теги: росія Німеччина Європейський Союз

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