Росія розконсервує старі літаки А-50? Коментар Повітряних сил

Ворог намагатиметься відновити втрати авіації

Росія може спробувати замінити знищені українськими силами літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50 на старі. Однак відновленням літаків є складним процесом. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону.

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Представник повітряників прокоментував повідомлення британської розвідки про те, що росіяни можуть розконсервувати старі А-50.

«Відновлення літака – це річ непроста. Питання в тому, в якому стані його законсервували. Якщо там все робоче. Якщо буде команда зверху, не думаю, що будуть дуже довго його відновлювати, знімати зі зберігання і направляти», – зазначив Ігнат.

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За його словами, спроможності літаків А-50 значно зменшені завдяки роботі Повітряних сил ЗСУ.

«Це справді досягнення, якого не було ніколи. Тому що А-50 збили вперше фактично, тоді вдруге таку машину (збили, – «Главком») на великій відстані і відтіснили їх далі від лінії бойового зіткнення, що зменшило спроможності А-50 проводити радіолокаційну розвідку, дізнаватися цінну для ворога інформацію щодо планування атак і атак української авіації», – пояснив речник.

Він зауважив, що Росія справді намагатиметься відновити втрати, зокрема й А-50, як це було зі втраченою тактичною авіацією.

Нагадаємо, що Росія планує відновити виготовлення літаків далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, які активно знищують ЗСУ, заявив гендиректор російської корпорації «Ростех» Сергій Чемезов.

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Нагадаємо, 15 лютого з'явилася інформація про збиття над Азовським морем російських літаків А-50 та ІЛ-22М. Експерти зазначали, що знищення російського літака дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) А-50 – це унікальний випадок в історії воєн і сильний репутаційний удар по армії РФ.

Також 23 лютого українські військові над акваторією Азовського моря збили ще один російський літак А-50.