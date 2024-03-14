США передбачають, що більшість країн НАТО підвищать свої оборонні внески

На Вільнюському саміті-2023 члени НАТО погодилися, що для реагування на зміну динаміки безпеки знадобляться витрати понад 2 відсотки ВВП

19 членів НАТО планують витратити принаймні 2% свого ВВП на оборону, що є шестикратним збільшенням з 2014 року

Адміністрація президента Сполучених Штатів очікує, що більше країн країн-членів Північноатлантичного альянсу (НАТО) «збільшать свої внески на потреби оборони блоку до 2 відсотків власного ВВП», йдеться у заяві речниці Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу.

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За словами американської чиновниці, «на такі кроки з боку держав, які входять до НАТО, Штати сподіваються до проведення саміту блоку в Вашингтоні, що має відбутися за кілька місяців».

«Ми дуже сподіваємося, що побачимо більше (держав – ред.) до саміту», – заявила вона журналістам.

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Також представниця Білого дому звернула увагу на безпекову загрозу на тлі широкомасштабної військової агресії РФ проти України, яка наразі триває.

Цього року, вперше після створення Альянсу, 19 членів НАТО планують витратити принаймні 2 відсотки свого ВВП на оборону, що є шестикратним збільшенням з 2014 року.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у курсі нових заяв Путіна про ядерну зброю, якими той намагається шантажувати Захід, однак США наразі не бачать ознак того, що Росія готується застосувати таку зброю, зокрема, в Україні.

США не бачать жодних причин, щоби вносити зміни у власну ядерну стратегію.

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Стало відомо, що Данія хоче, щоб більше молодих людей проходило військову службу. Скандинавська країна планує розширити призов на військову службу для жінок та продовжити термін служби для обох статей із чотирьох місяців до одинадцяти.