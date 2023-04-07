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Росіяни могли навмисне пошкодити літаки МіГ-29 у Словаччині – міністр оборони

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росіяни могли навмисне пошкодити літаки МіГ-29 у Словаччині – міністр оборони
Літаки могли літати, але вони були не боєздатними
фото ілюстративне

До минулого року росіяни були присутні на авіабазі Сляч у Словаччині

Російські технічні фахівці могли навмисне саботувати роботу винищувачів МіГ-29, які Словаччина вирішила передати Україні. Про це сказав міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, передає Euractiv.

Видання нагадує, що нещодавно уряд Словаччини вирішив передати Україні винищувачі МіГ-29 радянського виробництва, які перебували на озброєнні країни, але які словацька армія не використовувала із серпня 2022 року.

«Вони могли літати, але це не означає, що вони були боєздатними. Українці приїхали до Словаччини за тиждень до їхнього відльоту, привезли запчастини та оглянули літаки», – пояснив Надь.

Міністр розповів, що раніше у літаках виявили несправності, які могли навмисно спричинити російські технічні фахівці. До минулого року росіяни були присутні на авіабазі Сляч у Словаччині, і саме тоді, вважають у міноборони країни, вони могли псувати літаки.

«Навіть поліція проводила розслідування на основі наших підозр. У двигунах літака були частини, до яких мали доступ словацькі фахівці, а були частини, до яких мали доступ лише російські фахівці. Дефекти з'явилися лише в тих частинах, до яких мали доступ росіяни», – зауважив Надь.

Зазначається, що хоча розслідування не довело навмисного саботування роботи літаків, міністерство оборони Словаччини «відчуло втрату довіри до російських техніків у Слячі, тому що помилки продовжували з'являтися у місцях, до яких могли дістатися тільки вони».

Генерал-лейтенант Любомир Свобода, колишній пілот найвищого класу, також припустив, що росіяни навмисно псували літаки.

«Ми забрали у них двигун, який мав працювати 350 годин. А у підсумку він пролетів лише 70 годин. Що ми можемо з цим зробити? Можливо, була неякісна робота, назвемо це так. Я не знаю», – сказав він в інтерв'ю для Denník N.

До слова, Словаччина витратила на допомогу Україні 10% від свого оборонного бюджету.

Теги: Словаччина росія літак

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