Рекламні гіганти змовились проти X? США проводять антимонопольне розслідування

Федеральна торгова комісія США розслідує можливий бойкот провідними рекламними агентствами соцмережі X

Федеральна торгова комісія США (FTC) запустила масштабне антимонопольне розслідування щодо найбільших світових рекламних холдингів. Як повідомляє «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal, у центрі уваги FTC опинилася можлива координація дій щодо організації рекламного бойкоту різних платформ, насамперед соціальної мережі X, що належить мільярдеру Ілону Маску.

Розслідування сфокусовано на подіях 2023 року, коли десятки великих брендів одночасно призупинили розміщення реклами на платформі X. Офіційною причиною такого масового рішення рекламодавців тоді називалося занепокоєння щодо розміщення брендованого контенту поруч із неприйнятними матеріалами.

Примітно, що раніше FTC вже вимагала інформацію у некомерційних організацій Media Matters та Ad Fontes Media, які спеціалізуються на оцінці «безпеки» медіаплатформ для розміщення реклами брендів. Ці організації відіграють значну роль формуванні репутації різних майданчиків серед рекламодавців.

Дії комісії спричинили неоднозначну реакцію. Колишній член FTC Альваро Бедойя, який залишив свою посаду цього тижня, виступив із різкою критикою розслідування: «Абсурдно, що керівництво розслідує ситуацію навколо Media Matters, можливо через падіння доходів донора президента на $288 млн – Ілона Маска».

Історія конфлікту між рекламодавцями та платформою Маска має тривалу передісторію. Перша хвиля масового відходу рекламодавців почалася практично відразу після придбання Twitter Ілоном Маском у жовтні 2022 року за $44 млрд. Багато брендів висловили стурбованість змінами у політиці модерації контенту та загальним напрямом розвитку платформи під новим керівництвом.

Друга, ще масштабніша хвиля бойкоту відбулася наприкінці 2023 року після публікації розслідування Media Matters, в якому стверджувалося, що на платформі X недостатньо ефективно блокуються антисемітські висловлювання та інший проблемний контент.

У відповідь на дії рекламодавців у серпні 2024 року X Corp. ініціювала судовий процес проти компаній, які, на думку керівництва платформи, «систематично та незаконно» організували бойкот соціальної мережі.

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