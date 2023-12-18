Серйозна загроза. ISW проаналізував погрози Путіна Фінляндії і НАТО

Заяви Путіна про те, що Росія не зацікавлена у вторгненні в НАТО, дуже схожі на заяви про те, що Росія не має наміру вторгатися в Україну

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму новому звіті проаналізував інтерв’ю російського диктатора Володимир Путіна, в якому він пригрозив Фінляндії і НАТО, водночас нібито маючи на меті відкинути занепокоєння щодо загрози, яку Росія становить для НАТО.

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«Заяви Путіна свідчать про те, що він продовжує вірити в те, що Захід слабшає по відношенню до Росії протягом останніх двох десятиліть – цю точку зору Путін висловлює принаймні з 2014 року. Раніше ISW заявляв, що Путін почав повномасштабне вторгнення в Україну частково тому, що вважав НАТО слабким, а не тому, що Кремль відчував військову загрозу з боку НАТО», – йдеться в повідомленні.

У ISW вважають, що Путін поважає лише військову силу, яку, на його думку, Сполучені Штати і НАТО не будуть використовувати для захисту України, і, можливо, очікує, що підтримка України Заходом зазнає краху.

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«Запевнення Путіна у його мирних намірах щодо НАТО звучать порожньо в контексті погроз, які він і кремлівські експерти останнім часом висувають на адресу країн-членів НАТО… Ці погрози є частиною давніх наративів Росії про атаку на НАТО, які передували заявці Фінляндії і її прийняттю в альянс 4 квітня. Безсумнівно, заяви російських експертів не становлять військової загрози для країн НАТО, але вони є важливим контекстом для нібито намагань Путіна заспокоїти ситуацію під час його інтерв’ю 17 грудня», – додали аналітики.

У ISW зауважили, що заяви Путіна про те, що Росія не зацікавлена у вторгненні в НАТО, також дуже схожі на наполегливі твердження Кремля наприкінці 2021-го і на початку 2022 року – у тому числі й напередодні повномасштабного вторгнення – про те, що Росія не має наміру вторгатися в Україну.

«Це інтерв’ю, ймовірно, було навмисною спробою Кремля спотворити російську військову загрозу як уявну і штучну вигадку НАТО. Путін прагне послабити НАТО протягом двох десятиліть і постійно вимагає змін в альянсі, які означало б його розпад. 17 грудня Путін заявив, що Росія не має жодних «територіальних суперечок» із країнами НАТО, щоб замаскувати свою фактичну довгострокову мету: послабити єдність Заходу і змусити НАТО відмовитися від своїх основних принципів, таких як «Політика відкритих дверей», яка дозволяє альянсу на власний розсуд приймати нових членів і закріплена в Хартії НАТО», – йдеться у звіті.

Аналітики наголошують, що риторика Кремля про його ворожі наміри щодо НАТО в поєднанні з потенційними майбутніми військовими можливостями Росії в разі її перемоги в Україні створює серйозну – і дорогу – загрозу безпеці Заходу. Якби Росія змогла досягти своєї заявленої максималістської мети повної капітуляції України, що, ймовірно, призвело б до російської військової окупації України, Росія могла б розгорнути сили аж до кордону НАТО від Чорного моря до Північного Льодовитого океану.

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Крім того, в ISW нагадують своє попередження, що раптовий зрив західної допомоги, «ймовірно, рано чи пізно призведе до краху здатності України стримувати російську армію».

«Враховуючи продемонстровані Росією ворожі наміри щодо НАТО і її потенційні військові можливості вздовж майже всього східного кордону НАТО, Захід буде змушений готуватися до захисту від можливих дій Росії проти НАТО. Вартість цих оборонних заходів буде астрономічною і, ймовірно, супроводжуватиметься періодом дуже високого ризику. Підтримка України пропонує Заходу найкращу можливість уникнути цих витрат і розширення російської загрози», – заявили там.

Нагадаємо, в інтерв’ю російський диктатор Володимир Путін пригрозив Фінляндії «проблемами» через вступ країни до НАТО. При цьому Путін запевнив, що нібито не хоче конфлікту з НАТО.