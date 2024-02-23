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Ще одна країна анонсувала підписання безпекової угоди з Україною

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ще одна країна анонсувала підписання безпекової угоди з Україною
Угода засвідчить зобов'язання Нідерландів надавати постійну підтримку Україні у сферах безпеки, реконструкції та правосуддя
фото з відкритих джерел

Нідерланди допоможуть Україні захистити себе від Росії та досягти подальшої інтеграції в ЄС і НАТО

Нідерланди і Україна мають намір підписати безпекову угоду, терміном на 10 років. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Нідерландів.

Як зазначила пресслужба відомства, угода засвідчить зобов'язання уряду Нідерландів надавати постійну підтримку Україні у сферах безпеки, реконструкції та правосуддя.

Крім того, відповідно до угоди, Нідерланди допоможуть Україні захистити себе від Росії та досягти подальшої інтеграції в ЄС і НАТО.

«Наша власна безпека тісно пов’язана з безпекою України. Ми не можемо дозволити собі ні на день забути, що відважна боротьба українців – це також і наша справа. Україна повинна мати можливість розраховувати на нашу підтримку не лише зараз, але й у довгостроковій перспективі», – заявила міністр закордонних справ Нідерландів Ханке Брюїнс Слот.

За словами глави МЗС, угода стане потужним сигналом для Росії, яка сподівається, що західна підтримка України з часом припиниться.

Згідно з повідомленням МЗС, угода домовленості про військову підтримку в середньостроковій і довгостроковій перспективі, співпрацю в оборонній промисловості, підвищення стійкості України до загроз, зокрема, у кіберсфері, а також поліпшення оперативної сумісності між українською армією і військами НАТО.

Угода також охоплює відновлення та реконструкцію України, протидію гібридним загрозам, встановлення справедливості заради всіх жертв війни, а також продовження санкційного тиску на РФ.

Офіційне підписання угоди відбудеться найближчим часом, додали у відомстві.

Нагадаємо, Україна підписала з Данією безпекову угоду. Серед іншого договором узгоджено питання співпраці у сферах охорони, розвідки та безпеки.

До слова, Італія та Україна можуть підписати угоду щодо гарантій безпеки вже найближчим часом.

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Теги: війна Нідерланди безпека

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