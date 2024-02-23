Ще одна країна анонсувала підписання безпекової угоди з Україною

Нідерланди допоможуть Україні захистити себе від Росії та досягти подальшої інтеграції в ЄС і НАТО

Нідерланди і Україна мають намір підписати безпекову угоду, терміном на 10 років. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Нідерландів.

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Як зазначила пресслужба відомства, угода засвідчить зобов'язання уряду Нідерландів надавати постійну підтримку Україні у сферах безпеки, реконструкції та правосуддя.

Крім того, відповідно до угоди, Нідерланди допоможуть Україні захистити себе від Росії та досягти подальшої інтеграції в ЄС і НАТО.

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«Наша власна безпека тісно пов’язана з безпекою України. Ми не можемо дозволити собі ні на день забути, що відважна боротьба українців – це також і наша справа. Україна повинна мати можливість розраховувати на нашу підтримку не лише зараз, але й у довгостроковій перспективі», – заявила міністр закордонних справ Нідерландів Ханке Брюїнс Слот.

За словами глави МЗС, угода стане потужним сигналом для Росії, яка сподівається, що західна підтримка України з часом припиниться.

Згідно з повідомленням МЗС, угода домовленості про військову підтримку в середньостроковій і довгостроковій перспективі, співпрацю в оборонній промисловості, підвищення стійкості України до загроз, зокрема, у кіберсфері, а також поліпшення оперативної сумісності між українською армією і військами НАТО.

Угода також охоплює відновлення та реконструкцію України, протидію гібридним загрозам, встановлення справедливості заради всіх жертв війни, а також продовження санкційного тиску на РФ.

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Офіційне підписання угоди відбудеться найближчим часом, додали у відомстві.

Нагадаємо, Україна підписала з Данією безпекову угоду. Серед іншого договором узгоджено питання співпраці у сферах охорони, розвідки та безпеки.

До слова, Італія та Україна можуть підписати угоду щодо гарантій безпеки вже найближчим часом.