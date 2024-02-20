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Посол пояснила, чого очікувати від безпекової угоди між Україною і США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Посол пояснила, чого очікувати від безпекової угоди між Україною і США
Брінк наголосила, що США підтримуватимуть Україну в разі, якщо війна припиниться
фото з відкритих джерел

США хочуть надати Україні «впевненість, поки країна не приєднається до НАТО»

Посол США в Україні Бріджит Брінк розповіла про очікування від майбутньої двосторонньої безпекової угоди між країнами. Про це вона сказала журналістам у Києві.

За словами посла, ідея такої угоди полягає в тому, щоб надати українській стороні впевненість, поки країна не приєднається до НАТО.

«Тому це буде документ, який надасть вам запевнення у тому, що у США даватимуть вам оборонну підтримку у цей проміжний період. США підтримуватимуть Україну у разі нападу, або у разі, якщо війна припиниться, а потім знову розпочнеться», – сказала посол.

Брінк очікує, що найближчим часом про цю угоду будуть більше говорити публічно.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали договір про співпрацю у сфері безпеки. Угода охоплюватиме довгострокові зобов’язання щодо безпеки та підтримки України.

Угода включає дипломатичні, економічні і військові заходи на випадок нової агресії росіян. Договір підписано на десять років з можливістю продовження.  Німеччина підтримуватиме Україну в розбудові сучасних Збройних сил, щоб запобігти будь-якій майбутній агресії Росії.

Також президент України Володимир Зеленський і президент Франції Емманюель Макрон підписали договір про співпрацю у сфері безпеки. Підписання угоди відбулося в Парижі під час робочого візиту українського президента.

Як повідомлялося, Італія та Україна можуть підписати угоду щодо гарантій безпеки вже найближчим часом.

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Теги: війна США Бріджит Брінк посол

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