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Безпекова угода. Що пообіцяла Данія Україні в боротьбі з Росією

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Безпекова угода. Що пообіцяла Данія Україні в боротьбі з Росією
У випадку майбутнього збройного нападу Данія надасть швидку та сталу допомогу Україні у сфері безпеки
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Підтримка Данії включатиме короткострокові військові потреби, а також довгострокову розбудову потенціалу майбутніх Сил оборони України

Україна підписала з Данією безпекову угоду. Серед іншого договором узгоджено питання співпраці у сферах охорони, розвідки та безпеки. Про це йдеться на сайті президента України.

Україна та Данія, підписуючи сьогоднішню угоду, підтвердили свою солідарність в питанні того, що повномасштабна російська агресія проти України призвела до величезних руйнувань і жертв серед цивільного населення, що має колосальні наслідки для України, всієї Європи та міжнародного співтовариства.

Данія підтвердила свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів 1991 року, включно з територіальним морем.

Зокрема Данія готова на постійній основі проводити консультації з Україною щодо стратегічних питань та узгоджувати й координувати підтримку, що надається, з метою зміцнення захисту України від російської агресії. Крім того, Данія вітатиме, зокрема, регулярний стратегічний діалог між країнами Північної Європи та Україною щодо зміцнення оборони, стійкості, а також шляху реформ України.

«Данія продовжуватиме надавати підтримку Україні протягом десяти років строку дії цієї Угоди», – йдеться в угоді.

Крім того, данський Фонд на підтримку України на загальну суму 8,5 млрд євро покриває поточну підтримку у 2023–2028 роках. У 2024 році військова підтримка становитиме щонайменше 1,8 млрд євро.

Європейська та євроатлантична інтеграція

Згідно з сьогоднішньою умовою, Україна зобов’язується імплементувати реформи, визначені Євросоюзом, МВФ і НАТО, які охоплюють, зокрема, урядування, прозорість, боротьбу з корупцією та демократичний контроль над Силами безпеки та оборони України.

Реалізація Україною цих реформ є ключовою у контексті її прагнень до ЄС та НАТО.

Ця угода щодо безпекових зобов’язань охоплюватиме поточні, заплановані та майбутні внески в оборону України, її стійкість і майбутнє стримування російської агресії.

Безпекові зобов’язання фінансуватимуться за рахунок багаторічного фінансування основної військової підтримки, доповненої ширшими елементами підтримки у цивільній сфері.

Стримування та оборона

Данія очолила зусилля з формування міжнародної коаліції, яка надасть Україні винищувачі. Данія продовжуватиме докладати зусиль для покращення спроможності Сил безпеки та оборони України захищатися від російської агресії зараз, а також стримувати подальшу агресію в майбутньому й посилювати сумісність зі стандартами НАТО.

Підтримка Данії включатиме короткострокові військові потреби, а також довгострокову розбудову потенціалу майбутніх Сил оборони України.

Це буде досягнуто шляхом надання постійної військової підтримки в різних сферах у координації та співпраці з відповідними міжнародними партнерами й установами, зосереджуючись на:

  • військово-повітряних силах і протиповітряній обороні;
  • морській безпеці;
  • розмінуванні;
  • технологіях та безпілотниках,
  • інших ключових спроможностях та нагальних потребах України.

Співробітництво в галузі оборонної промисловості

Україна та Данія співпрацюватимуть у розвитку оборонних технологій, особливо у сфері нових технологій. Данія підтримуватиме розвиток оборонної промисловості України, зокрема шляхом інвестицій, обміну інформацією, спільних досліджень і розробок, а також виробництва.

Ба більше, учасники працюватимуть над визначенням джерел фінансування, необхідних для розвитку оборонно-промислової бази України, включно з інвестиціями та фінансовою допомогою, зокрема під час війни та післявоєнного відновлення.

Cпівробітництво у сфері розвідки та безпеки

За умовами угоди, учасники посилюватимуть співробітництво у сфері розвідки та безпеки згідно з відповідними правовими вимогами та можливостями.

Це буде досягнуто шляхом, але не обмежуючись цим, обміну розвідувальною інформацією та співробітництва, зокрема у сферах контррозвідки та навчання.

Крім цього, учасники прагнутимуть укласти Загальну угоду про захист інформації (Gsoia) між їхніми країнами, яка сприятиме більш широкому обміну інформацією між різними урядовими установами України та Данії.

За умовами угоди, країни також будуть співпрацювати в таких сферах, як:

  • реконструкція та стійкість;
  • кібербезпека та протидія дезінформації;
  • реконструкція та стійкість;
  • політична підтримка;
  • зобов'язання щодо впровадження реформ;
  • підтримка притягнення до відповідальності;
  • санкції.

Країни також обговорили співпрацю у випадку майбутнього збройного нападу. Таким чином, у разі майбутнього збройного нападу Росії на Україну за запитом будь-якого з учасників країни проведуть консультації протягом 24 годин у двосторонньому порядку або через інші канали, які вони обидва вважатимуть прийнятними, з метою визначення відповідних подальших кроків.

Данія, відповідно до своїх правових і конституційних вимог, надасть швидку та сталу допомогу у сфері безпеки, сучасне військове обладнання на суші, морі та в повітрі, а також економічну допомогу, щоб накласти на Росію економічні та інші витрати, і консультуватиметься щодо потреб України під час здійснення нею свого права на самооборону, закріпленого в статті 51 Статуту ООН.

Нагадаємо, сьогодні, 23 лютого президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен у Львові підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Данія продовжуватиме надавати підтримку Україні протягом десяти років строку дії цієї угоди.

Як повідомлялося, до України приїхала прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен. Разом із президентом України Володимиром Зеленським вона відвідала Личаківський цвинтар у Львові.

Теги: Данія безпека війна

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