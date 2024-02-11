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Генерал Наєв довідався про своє звільнення зі ЗМІ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Генерал Наєв довідався про своє звільнення зі ЗМІ
Наєв подякував побратимам за спільну службу
фото: Сергій Наєв/Telegram

Сергій Наєв обіймав посаду командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України з 2020 року

Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що довідався про своє звільнення з посади із засобів масової інформації. Про це він написав у Telegram.

«Це були складні часи. Один з найважчих періодів історії України. І разом з Вами ми з гідністю пройшли цей шлях.

Україна зберегла свою Свободу та державність. В цьому є заслуга кожного з нас.

Але роботу не закінчено, війна триває! Ворог має бути знищений, наші землі деокуповані, а зло покаране!

Впевнений, це нам під силу!  Українці вміють творити дива, тому вірю в кожного з Вас!

Мрію про нашу Перемогу і знаю, що цей день настане!

Щиро дякую всім генералам, офіцерам, сержантам і солдатам за самовіддану службу, за злагоджену роботу і спільні зусилля, за довіру та підтримку.

Схиляю голову перед мужністю й відвагою наших захисників та захисниць, які зі зброєю в руках щоденно захищають нашу країну від підступного агресора.

Низько вклоняюся перед загиблими Героями, які поклали своє життя за незалежність та свободу України. Вічна їм шана і пам’ять.

Сердечно дякую усім українцям за патріотизм та значну допомогу нашому війську. Ваша незламна віра в Збройні Сили України додає сил та наснаги на подальшу боротьбу з противником.

Рухаємось далі! Слава Україні! Разом переможемо!», – написав Наєв.

Сергій Наєв обіймав посаду командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України з 2020 року.

Як відомо, у Збройних силах України продовжуються кадрові зміни. Так, сьогодні президент Володимир Зеленський замінив командувачів Об'єднаних сил, Десантно-штурмових військ і Сил територіальної оборони. Про це свідчать відповідні укази, оприлюднені на сайті глави держави.

Так, згідно з документом, Сергія Наєва звільнено з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ. Його місце займе Юрій Содоль.

Крім того, Зеленський звільнив командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Максима Миргородського. Цю посаду тепер обіймає Ігор Скибюк.

Також призначено нового командувача Сил територіальної оборони. Пост, який раніше обіймав Анатолій Баргилевич, зайняв Ігор Плахута.

Нагадаємо, що Зеленський призначив генерал-лейтенанта Олександра Павлюка новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ.

Раніше глава держави призначив новим керівником Генштабу ЗСУ генерал-майора Анатолія Баргилевича.

До відома, 8 лютого Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Відповідний указ №59/2024 був опублікований на сайті президента України. Натомість Олександр Сирський став новим головнокомандувачем Збройних сил України.

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Теги: війна незалежність українці Telegram Сергій Наєв патріотизм звільнення ворог

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