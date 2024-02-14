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На черговому «Рамштайні» буде доповідь про винищувачі F-16 для України – посол при НАТО

Діана Гасюк
glavcom.ua
На черговому «Рамштайні» буде доповідь про винищувачі F-16 для України – посол при НАТО
фото з відкритих джерел

Наталія Галібаренко нагадала, що підготовка до використання F-16 відбувається на кількох рівнях

Під час засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн» запланованого на завтра, 14 лютого буде представлена доповідь від коаліції щодо передачі нашим військовим літаків F-16. Про це заявила голова місії України при НАТО Наталія Галібаренко, повідомляє «Громадське радіо».

«Завтра пройде зустріч у форматі «Рамштайн», і буде доповідь коаліції F-16, як усе це відбувається. Тому я думаю, що після завтрашнього засідання, можливо, буде якась більш докладна інформація, але зараз поки що все за планом. І весна 2024 року - це реалістичні терміни, які у нас називалися», – зазначила Галібаренко.

Вона нагадала, що підготовка до використання F-16 відбувається на кількох рівнях. Пілотів навчають англійської мови, а також управлінню літаками. При цьому ведеться навчання персоналу, який обслуговуватиме літаки.

Також йде підготовка інфраструктури, оскільки не всі злітно-посадкові смуги в країні готові до постачання таких винищувачів.

Нагадаємо, що днями вийшло інтерв'ю українського льотчика з позивним Фантом, який навчається на винищувачах F-16 за кордоном. Пілот сфотографувався на тлі F-16, на який вже нанесли українські розпізнавальні знаки.

До слова, посол України в Нідерландах повідомив, коли Україна отримає винищувачі F-16. Також він додав, що окрім винищувачів, які Нідерланди передають Україні, ще 18 літаків нідерландські партнери передають у тренувальний центр в Румунії для підготовки українських пілотів. І з цих 18-ти винищувачів 5 уже знаходяться у Румунії. Тож загалом можна говорити про 42 винищувачі F-16, які Нідерланди надають для наближення перемоги України.

Також Ігнат розповів, за якими критеріями відбиралися пілоти для навчання на F-16.

Теги: пілот Наталія Галібаренко весна Україна навчання посол Нідерланди радіо

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На черговому «Рамштайні» буде доповідь про винищувачі F-16 для України – посол при НАТО
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