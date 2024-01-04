Росія не виграє війну, яку вже програла
Путін розраховував, що його візьмуть у пул «начальників», які формуватимуть новий світовий порядок?
Мене дуже дратують прогнози, де серед варіантів присутнє словосполучення «перемога Росії». І це не тільки мої емоції. Неможливо виграти війну, яку ти вже програв. А Путін війну в Україні програв і це незаперечно. Чому? Більшість з цих аргументів давно відомі, але давайте повторимо ще:
- Жодної з цілей, заявлених напередодні вторгнення 24.02.2022 Росія не досягла і уже не досягне. Все вийшло навпаки.
- Замість «демілітаризації» – вихід ЗСУ в число найсильніших і головне – найдосвідченіших армій світу. Український ВПК розвивається за допомоги країн ЄС і НАТО.
- «Денаціоналізація» обернулася тим, що Україну та українців відтепер знають у всьому світі, дізналися, нарешті, що це таки «не Росія» і ніякий «не один народ». Всередині України досягнуте небувале єднання остаточно сформованої української політичної нації. Натомість Росія остаточно утвердилася, як нацистський режим, що намагається знищити демократію.
- «Позаблоковість»? Офіційно розпочато процес переговорів з країнами-членами ЄС, про вступ України до Європейського Союзу. Перспектива вступу України до НАТО теж перейшла у практичну площину, утворено відповідну Раду, ЗСУ форсовано просуваються до уніфікації з арміями країн Альянсу.
Путін розраховував, що його візьмуть у пул «начальників», які формуватимуть новий світовий порядок? Але хто ж Росію туди візьме – державу з ніким не визнаними кордонами, а з березня 2024-го – ще й з президентом, обрання якого не визнає більшість провідних країн світу. Всі путінські «друзі», може, за виключенням Кім Чен Ина і Мадуро, елементарно хочуть поживитися дешевеньким за рахунок Росії, яка потрапила в капкан, завдячуючи своєму злочинному керівництву і такому самому «русскому духу». Виходу з цієї екзистенціальної ями не існує.
Єдиним варіантом, за якого Росія могла на щось розраховувати у війні проти України був бліцкриг – тобто повна перемога протягом двох-трьох тижнів на тлі натовпу радісних аборигенів, які з квітами зустрічали би «визволителів». Коли все це ганебно провалилося, Росія стала нагадувати курку з відрубаною головою, яка ще біжить по двору. Так, вона довго бігає, на жаль, але це не змінює суті: голову (нехай дві голови, як на їхньому гербі!) відрубано – курка здохне без варіантів.
Так, Росія уже програла цю війну, але Україна її ще не виграла. З нами таке трапляється… Але ми її виграємо. І треба слідкувати, щоб ті прогнозисти почали уважніше «фільтрувати базар». Щоб ніяких там варіантів «Україна програла».
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