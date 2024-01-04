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Сергій Тихий Журналіст

Росія не виграє війну, яку вже програла

glavcom.ua
Росія уже програла цю війну, але Україна її ще не виграла
фото з відкритих джерел

Путін розраховував, що його візьмуть у пул «начальників», які формуватимуть новий світовий порядок?

Мене дуже дратують прогнози, де серед варіантів присутнє словосполучення «перемога Росії». І це не тільки мої емоції. Неможливо виграти війну, яку ти вже програв. А Путін війну в Україні програв і це незаперечно. Чому? Більшість з цих аргументів давно відомі, але давайте повторимо ще:

  1. Жодної з цілей, заявлених напередодні вторгнення 24.02.2022 Росія не досягла і уже не досягне. Все вийшло навпаки.
  2. Замість «демілітаризації» – вихід ЗСУ в число найсильніших і головне – найдосвідченіших армій світу. Український ВПК розвивається за допомоги країн ЄС і НАТО.
  3. «Денаціоналізація» обернулася тим, що Україну та українців відтепер знають у всьому світі, дізналися, нарешті, що це таки «не Росія» і ніякий «не один народ». Всередині України досягнуте небувале єднання остаточно сформованої української політичної нації. Натомість Росія остаточно утвердилася, як нацистський режим, що намагається знищити демократію.
  4. «Позаблоковість»? Офіційно розпочато процес переговорів з країнами-членами ЄС, про вступ України до Європейського Союзу. Перспектива вступу України до НАТО теж перейшла у практичну площину, утворено відповідну Раду, ЗСУ форсовано просуваються до уніфікації з арміями країн Альянсу.

Путін розраховував, що його візьмуть у пул «начальників», які формуватимуть новий світовий порядок? Але хто ж Росію туди візьме – державу з ніким не визнаними кордонами, а з березня 2024-го – ще й з президентом, обрання якого не визнає більшість провідних країн світу. Всі путінські «друзі», може, за виключенням Кім Чен Ина і Мадуро, елементарно хочуть поживитися дешевеньким за рахунок Росії, яка потрапила в капкан, завдячуючи своєму злочинному керівництву і такому самому «русскому духу». Виходу з цієї екзистенціальної ями не існує.

Єдиним варіантом, за якого Росія могла на щось розраховувати у війні проти України був бліцкриг – тобто повна перемога протягом двох-трьох тижнів на тлі натовпу радісних аборигенів, які з квітами зустрічали би «визволителів». Коли все це ганебно провалилося, Росія стала нагадувати курку з відрубаною головою, яка ще біжить по двору. Так, вона довго бігає, на жаль, але це не змінює суті: голову (нехай дві голови, як на їхньому гербі!) відрубано – курка здохне без варіантів.

Так, Росія уже програла цю війну, але Україна її ще не виграла. З нами таке трапляється… Але ми її виграємо. І треба слідкувати, щоб ті прогнозисти почали уважніше «фільтрувати базар». Щоб ніяких там варіантів «Україна програла».

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Джерело
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Теги: війна перемога Україна путін росія

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Сергій Тихий

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