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Єврокомісар повідомив, чи отримає Україна 50 млрд євро

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Єврокомісар повідомив, чи отримає Україна 50 млрд євро
За словами Хана, Угорщина має погодитися на рішення щодо перегляду бюджету, оскільки воно стосується і її власних інтересів
фото з відкритих джерел

Єврокомісар зазначив, що Єврокомісія має «план Б» на випадок, якщо Угорщина все ж таки накладе вето на рішення про 50 млрд євро для України

Лідери країн Європейського союзу, ймовірно, схвалять перегляд бюджету до 2027 року, який передбачає 50 мільярдів євро для України. Про це в інтерв'ю Reuters заявив єврокомісар з питань бюджету Йоханнес Хан.

За словами Хана, Угорщина має погодитися на рішення щодо перегляду бюджету, оскільки воно стосується і її власних інтересів.

Зокрема, Будапешт зараз прагне захистити свої кордони від мігрантів, а перегляд бюджету передбачає 15 млрд євро на таку політику в межах усього Євросоюзу.

«Цей пакет, він не тільки для України, у ньому є дещо для міграції, захисту кордонів, підтримки таких країн, як Туреччина, які наразі є добрими друзями Угорщини та навпаки, щоб отримати додаткові фінансові кошти», – пояснив Хан.

Єврокомісар зазначив, що Єврокомісія має «план Б» на випадок, якщо Угорщина все ж таки накладе вето на рішення про 50 млрд євро для України, але він не хоче його розкривати, щоб «не давати можливості для виходу».

Єврокомісар також підтвердив, що 26 країн ЄС можуть надати допомогу Україні у межах міжурядової угоди.

«Звичайно. Це одна з можливостей. Але я не вірю, що Угорщина залишиться осторонь міжнародної, не лише європейської, а й міжнародної спільноти», – додав Хан.

Як повідомлялося, уряд Угорщини готовий відмовитися від вето на виділення ЄС 50 млрд євро допомоги Україні в тому разі, якщо Європейський союз розморозить призначені для Будапешта 30 млрд євро.

Згодом стало відомом, що Європейська комісія вирішила розморозити для Угорщини 10 млрд євро, тобто близько третини від суми, заблокованої через низку проблем із верховенством права в країні. Перед цим була інформація про відмову від розморожування такого траншу для Будапешта.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив заблокувати всю допомогу Європейського Союзу для України, а також майбутній вступ країни до Євросоюзу, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути всю свою стратегію підтримки Києва. 

До слова, прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо дорікнув угорському колезі Віктору Орбану й зауважив, що Європейський союз – це не «угорський базар».

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Теги: Угорщина Єврокомісар Єврокомісія Європейський союз гроші

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