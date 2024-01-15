Спецпредставниця США Пріцкер пояснила, чому конфіскація активів РФ потребуватиме часу

Питання конфіскації активів вирішуватимуть всі країни, де перебувають російські кошти, а це також потребує юридичного підґрунтя

Рішення про конфіскацію російських активів буде ухвалено, проте цей процес вимагатиме часу, оскільки воно має бути колективним. Про це повідомила спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер під час виступу на ВЕФ у Давосі, передає «Укрінформ».

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«Я думаю, якщо рішення буде прийняте, це буде колективне рішення», – сказала Пріцкер на конференції, організованій Українським домом у Давосі в рамках першого дня роботи Всесвітнього економічного форуму.

Пріцкер наголосила, що питання конфіскації активів вирішуватимуть всі країни, де перебувають російські кошти, а це також потребує юридичного підґрунтя.

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Проте вона не вважає, що «це стане панацеєю або відбудеться дуже швидко, неправильно».

Раніше повідомлялося, що цього тижня стало відомо, що адміністрація президента Джо Байдена підтримує внесення змін до законодавства, щоб дозволити конфіскувати російські активи. Це неабияк як налякало російське керівництво. Влада РФ вже замовила експертизу з аналізом відповідного законодавства за кордоном і схожих прецедентів в інших країнах.

Нагадаємо, Білий дім підтримав конфіскацію російських $300 млрд, і Кремль почав сипати погрозами.

Раніше США розширили санкції проти Росії. Зазначається, що під обмеження потрапили Ашулукський полігон і Володимирський перспективний військово-дослідний комплекс.