Головна Світ Політика
search button user button menu button

Фіцо вигадав, як помститися Україні за припинення транзиту російського газу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Фіцо вигадав, як помститися Україні за припинення транзиту російського газу
Представники Словаччини, України та Єврокомісії зустрінуться, аби обговорити зупинку транзиту газу
фото з відкритих джерел

Словацький прем'єр не вперше погрожує Україні через заборону транзиту російського газу

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав зупинку транзиту російського газу «диверсією Зеленського» та застеріг про можливе скорочення підтримки українських біженців. Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.

Раніше словацький премʼєр вже заявляв про можливе припинення постачання електроенергії в Україну у відповідь на зупинку транзиту російського газу. Водночас Фіцо визнав, що загроз для словацьких домогосподарств через зупинку транзиту немає. Однак він стверджує, що Братислава втратить свій дохід від транзиту газу – пів мільярда євро на рік.

Також премʼєр-міністр підтвердив, що представники Словаччини, України та Єврокомісії матимуть зустріч 7 січня, аби обговорити зупинку транзиту. За словами Фіцо, переговори пов'язані з тим, що Київ «мав нахабство поскаржитися» на розгляд Братиславою заходів у відповідь.

«Від імені Smer я повідомляю, що ми готові вести переговори і домовитися в коаліції про припинення поставок електроенергії і суттєве зниження субсидій для громадян України, які перебувають на території Словацької Республіки», – заявив очільник уряду Словаччини.

Фіцо не вперше погрожує Україні через заборону транзиту російського газу. Прем'єр-міністр Словаччини заявляв раніше, що його країна може розглянути заходи проти України, якщо транзит російського газу до Європи через українську територію не буде продовжено.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо написав листа до глави Європейської ради Антоніу Кошти й президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, у якому знову поскаржився на відмову України продовжувати транзит російського газу після 2024 року.

Нагадаємо, 1 січня о 07:00 в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України. Україна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів. Тепер газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу.

Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував зупинення транспортування російського природного газу територією України. Він назвав цю подію «однією з найбільших поразок Москви».

До слова, Чехія готова допомогти Словаччині забезпечити стабільні поставки газу після того, як Україна припинить транзит російського.

Читайте також:

Теги: Фіцо Словаччина газ біженці українці росія транзит

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський висловив сподівання, що до 2025 року Україна посилить свої позиції
Україна ще недостатньо сильна для дипломатичних кроків – Зеленський
19 грудня, 2024, 05:32
Морські відомства країн ЄС будуть вимагати документи, що підтверджують наявність страховки, у суден, що проходять через Данські протоки
Країни Європи винайшли новий механізм відстеження танкерів «тіньового флоту» РФ
18 грудня, 2024, 10:19
Понад 4,6 млн українців стали переселенцями
Уряд виділив 15 млрд грн на «єВідновлення» для переселенців
17 грудня, 2024, 18:16
У 2022 році Ігор Кирилов проводив брифінги міноборони, на яких розповідав про теракти, що готуються на території Росії
Стало відоме ім’я ліквідованого у Москві генерала
17 грудня, 2024, 07:09
18 серпня 2022 року під час артилерійського обстрілу з боку Росії в районі населеного пункту Піски Донецької області Артем загинув
Два роки вважався зниклим безвісти. Згадаймо Артема Гураєвського
14 грудня, 2024, 09:00
Ольга Стефанишина розповіла про ухвалення закону про МСЕК
Законопроєкт про ліквідацію МСЕК. Нардепка пояснила, які є підводні камені
9 грудня, 2024, 21:52
У країн ЄС може з'явитись новий фонд
ЄС планує створити фонд у 500 млрд євро для оборонних проєктів – FT
5 грудня, 2024, 17:49
Роман Чумак має повну вищу економічну освіту, отриману у Київському державному торговельно-економічному університеті
Хто очолив найбільший державний холдинг? Досьє на керівника «Нафтогазу» Романа Чумака
5 грудня, 2024, 11:31
Швейцарія думає яким чином вирішити проблему із притулками для біженців з України
Швейцарія залишить без права на притулок значну частину біженців
5 грудня, 2024, 09:14

Політика

Фіцо вигадав, як помститися Україні за припинення транзиту російського газу
Фіцо вигадав, як помститися Україні за припинення транзиту російського газу
Кандидат у президенти Румунії подав скаргу до Європейського суду з прав людини: причина
Кандидат у президенти Румунії подав скаргу до Європейського суду з прав людини: причина
Україні доведеться піти на територіальні поступки – Волкер
Україні доведеться піти на територіальні поступки – Волкер
Трамп влаштує «мітинг перемоги» перед інавгурацією
Трамп влаштує «мітинг перемоги» перед інавгурацією
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження командного пункту росіян на Курщині
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження командного пункту росіян на Курщині
ЗСУ вдарили по скупченню російських військ у Курській області (відео)
ЗСУ вдарили по скупченню російських військ у Курській області (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
136K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 січня: ситуація на фронті
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 січня 2025
41K
Ціль номер один. То куди ж цілився російський дрон, що впав на Банковій?
19K
2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17K
Водохреще 2025: історія, правильна дата, традиції та заборони
16K
Справа про погрози президенту. Зʼявився вердикт Федині і Звіробій

Новини

2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Кадрові призначення та скандал з «Кварталом 95». Головне за 31 грудня
31 грудня, 2024, 20:58
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 грудня, 2024, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
29 грудня, 2024, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня, 2024, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 2024, 12:33

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua