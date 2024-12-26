Таїланд погодився стати партнером БРІКС
Країна є однією з 13 офіційних країн-партнерів БРІКС
Таїланд прийняв запрошення Росії стати країною-партнером БРІКС. Це головний крок на шляху приєднання до обʼєднання як повноправного члена в майбутньому. Про це заявив речник МЗС Таїланду Джіраю Хунсуб, повідомляє Bangkok Post.
Відповідне запрошення лідери БРІКС зробили на 16-му саміті у Казані, який розпочався 23 жовтня. Наступним кроком буде інформування Міністерством закордонних справ Росії, яка наразі головує в БРІКС, про це рішення до кінця цього року, до того як завершиться її головування.
Таїланд вважає, що членство в БРІКС піде на користь країні, завдяки збільшенню торгівлі, інвестицій, продовольчої та енергетичної безпеки. Членство також допоможе посилити роль Таїланду в просуванні міжнародного співробітництва та багатосторонності, заявили в МЗС.
Таїланд наразі є однією з 13 офіційних країн-партнерів БРІКС, серед яких Алжир, Білорусь, Болівія, Куба, Індонезія, Казахстан, Малайзія, Нігерія, Туреччина, Уганда, Узбекистан і Вʼєтнам. Країни-партнери, які беруть участь в ініціативах БРІКС, працюють над тим, щоб згодом стати повноправними членами альянсу.
Як повідомлялося, Білорусь офіційно стала країною-партнером БРІКС. 5 листопада самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав лист на адресу Володимира Путіна про готовність долучитися до БРІКС як партнера.
Офіційна відповідь на письмове запрошення є обовʼязковим елементом узгодженої державами-членами процедури отримання партнерського статусу. Саме з цього моменту країна офіційно вважається партнером БРІКС.
Як повідомлялося, МЗС Індонезії заявило, що країна хоче приєднатися до організації БРІКС та вже розпочала процес.
До слова, Росія прагне використати групу БРІКС для обходу долара у міжнародній торгівлі. Однак цим планам судилося залишитися лише фантазією, пише Bloomberg.
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