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Угорщина врятувала очільника РПЦ Кирила і посла РФ в ООН від санкцій Євросоюзу

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Угорщина врятувала очільника РПЦ Кирила і посла РФ в ООН від санкцій Євросоюзу
Сіярто: Я вважаю, що однозначно потрібно уникати санкційних списків церковних лідерів і церковних діячів
колаж: glavcom.ua

Сіярто: Будапешт не підтримав відправлення в Україну координаційних підрозділів та консультантів у рамках навчальної місії ЄС

Угорщина заблокувала процес внесення до 15-го пакета санкцій Європейського союзу російського патріарха Кирила, постійного представника Росії при ООН Василя Небензю та низки інших політичних діячів РФ. Про це заявив міністр закордонних справ Петер Сіярто, повідомляють HVG.hu та Magyar Hang.

«Я вважаю, що однозначно потрібно уникати санкційних списків церковних лідерів і церковних діячів, тому що якщо ми не зможемо говорити один з одним по церковній лінії, то буде втрачена остання надія на мир», – сказав він.

Також Сіярто зазначив, що у перелік потрапив постійний представник РФ при ООН Небензя. На його думку, це «дивно», адже «ООН є останнім притулком, де можна проводити політичні консультації».

За словами міністра, ЄС також планував запровадити санкції проти Олімпійського комітету РФ та двох футбольних команд. «Для нас це було важливо, і оскільки нам вдалося відсіяти божевільні ідеї з цього пакету санкцій, ми все-таки не наклали на нього вето», – сказав Сіярто.

Крім того, міністр заявив, що Будапешт не підтримав відправлення в Україну координаційних підрозділів та консультантів у рамках навчальної місії ЄС.

Раніше Міністерство закордонних справ України закликало Угорщину припинити «аморальні маніпуляції» на темі миру та Різдва, а також утриматися від односторонніх контактів із Росією, які підривають спільні зусилля з відновлення справедливого миру. 

За словами пресслужби українського МЗС, угорські посадовці знову заявляють, що нібито здатні зупинити війну, але ці заяви не відповідають дійсності. Натомість після угорських «миротворчих» дзвінків до Москви по українських містах летять ракети та дрони.

Зазначається, що Україна прагне миру на своїй землі як ніхто інший у світі, проте цьому на заваді стоїть Росія та диктатор Володимир Путін.

У заяві дипломатичного відомства йдеться, що Україна завжди дотримується принципів чесного діалогу та взаємної поваги і продовжить конструктивні контакти з партнерами, які щиро прагнуть завершення війни, а не поразки України.

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Теги: міністр Будапешт санкції РПЦ ООН Угорщина

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